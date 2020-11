APA ots news: Drei Xmas: mit gratis Smartphones zu günstigen Weihnachtstarifen ohne Aktivierungsentgelt. - BILD

Wien (APA-ots) -

* Neue Perfect Xmas und MyLife Xmas Tarife mit viel Datenvolumen zum Weihnachtspreis. * In Kombination mit neun Top-Smartphones von Apple, Samsung, Huawei & Co ab 0 Euro. * Ab 12. November 2020. Mehr auf www.drei.at/xmas

Die Adventzeit läuft oft nicht nach Plan. Aber auf eines ist immer Verlass: Drei macht Weihnachten einfach entspannter. Mit gratis Smartphones zu günstigen Weihnachtstarifen ohne Aktivierungsentgelt. Ab 12. November bietet das Unternehmen neue, zeitlich limitierte Perfect Xmas M, L, und Unlimited Tarife mit unlimitierten Minuten/ SMS plus 10, 20 oder unlimitierten GB ab 12,90 Euro/ Monat sowie jetzt noch attraktivere MyLife Xmas L und XL Jugendtarife. Die Aktionstarife sind in Kombination mit neuen Smartphones oder als SIM Only Option erhältlich.

Neukunden, die einen der neuen Tarife mit 24-Monatsbindung im Aktionszeitraum aktivieren, stehen zahlreiche Top-Smartphones von Apple, Samsung, Huawei, ZTE und LG noch günstiger als sonst zur Auswahl.

Zwtl.: Neun Top-Smartphones ab 0 Euro und 69,90 Euro Aktivierungsentgelt gespart.

Bei Neuanmeldungen zu den neuen Perfect Xmas M, L und Unlimited Tarifen mit 24-Monatsbindung bekommen Drei Kunden folgende Smartphones um 0 Euro:

* Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite, ZTE Axon 11 4G oder LG K52 um 0 Euro bei Neuanmeldung zum Tarif Xmas M um 18,90 Euro/ Monat. * ZTE Axon 11 5G um 0 Euro gemeinsam mit dem Xmas L Tarif um 28,90 Euro/ Monat. * Samsung Galaxy S20+, Huawei P40 Pro oder Samsung Galaxy S20 FE 4G um 0 Euro zum Xmas Unlimited Tarif um 48,90 Euro/ Monat. * In jedem Tarif zuzüglich: 27 Servicepauschale / Jahr. Einmalig 3 Urheberrechtsabgabe je Smartphones. Details unter drei.at/xmas * Zusätzlich schenkt Drei allen, die ab 12. November 2020 einen neuen Perfect Xmas und MyLife Xmas Tarif anmelden, das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro.

Bestehende Drei Kunden können das neue Angebot im Rahmen der Tarifwechsel-Logik des Unternehmens nutzen. Mehr auf [www.drei.at/xmas] (http://www.drei.at/xmas)

Zwtl.: Xmas für Businesskunden.

Die neuen Perfect Xmas Tarife stehen ab 12. November 2020 auch Businesskunden zur Verfügung. Bei Neuanmeldungen schenkt Drei sowohl das Aktivierungsentgelt als auch die Rufnummernmitnahme. Gleichzeitig haben Unternehmen die Wahl zwischen Top-Handys wie dem neuen iPhone 12 ab 0 Euro und einem Gerätepool-Budget, das sich speziell für Firmen mit mehreren Mitarbeitern anbietet.

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0105 2020-11-12/11:29