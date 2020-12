APA ots news: EG Group erwirbt OMV Tankstellengeschäft in Deutschland

Wien (APA-ots) - Die OMV und EG Group einigen sich über den Kauf des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland durch EG Group. Das Closing wird, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, in 2021 erwartet.

Die OMV, das internationale, integrierte Öl-, Gas- und Petrochemieunternehmen mit Sitz in Wien, und EG Group, ein weltweit führender unabhängiger Tankstellenbetreiber, haben den Vertrag zum Verkauf des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG Group bekanntgegeben.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt EUR 485 Mio. Als Teil der Vereinbarung wird EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen. Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund EUR 614 Mio. Der Kaufpreis ist vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten.

Der Vertrag umfasst 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. Diese sind nur sehr gering in die OMV Raffinerie in Deutschland integriert, da die Raffinerie auf die Produktion von Petrochemie spezialisiert ist. Die OMV wird weiterhin ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die hoch integrierte Petrochemie in der Raffinerie Burghausen konzentrieren.

"Wir freuen uns über das hohe Interesse an unserem Tankstellengeschäft in Deutschland und über die Vereinbarung mit EG Group. Wir setzen damit einen weiteren entscheidenden Schritt unseres angekündigten Devestitionsprogramms von 2 Milliarden Euro und realisieren mit dieser Veräußerung einen Entschuldungseffekt für die OMV von etwa einer halben Milliarde Euro zum Zeitpunkt des Closings", sagt Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Mohsin Issa CBE und Zuber Issa CBE, Mitbegründer und Co-CEOs der EG Group, kommentieren: "Wir freuen uns sehr das OMV Tankstellengeschäft in der EG Group willkommen zu heißen. Dieses attraktive Portfolio von Tankstellen mit signifikantem Retail und Gastronomie Tätigkeiten ist eine spannende Möglichkeit um EG´s Fußabdruck in Deutschland auszubauen - ein Schlüsselmarkt in Europa, in dem wir signifikantes Wachstumspotenzial für unser Unternehmen sehen."

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 75% an Borealis beteiligt, einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. 2019 hat die OMV rund 137 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.

