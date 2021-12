APA ots news: FMA-Bericht 2021 zur Lage der Versicherungswirtschaft

heimische Anbieter trotz COVID-19-Krise und Niedrigzinsumfeld kapitalstark und nachhaltig investiert.

Wien (APA-ots) - (Wien, 28. Dezember 2021)

"Die massiven realwirtschaftlichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten durch die COVID-19-Pandemie sowie das anhaltende Niedrig- und zum Teil sogar Negativzinsumfeld sind die wohl größten Herausforderungen für die österreichische Versicherungswirtschaft," fasst der Vorstand der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Helmut Ettl und Eduard Müller, den heute veröffentlichten "Bericht der FMA 2021 zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft" zusammen: "Die niedrigen Zinsen senken die Erträge bei der wichtigsten Anlageform, den Anleihen, erhöhen die Verbindlichkeiten und drücken massiv auf die Solvabilitätsquoten. In diesem schwierigen Umfeld bewährt sich die im internationalen Vergleich starke Kapitalisierung der österreichischen Versicherungsunternehmen." Die COVID-19-Turbulenzen haben die hohe Solvabilitätsquote zwar unter Druck gebracht - der Median der Solvabilitätsquote lag zum Jahresultimo 2019 bei 230%, 2020 bei 216% -, sie erholte sich aber im ersten Halbjahr 2021 wieder signifikant, und zwar auf 221%. Somit verfügt mehr als die Hälfte der Versicherer über doppelt so viel Eigenmittel als aufsichtsrechtlich erforderlich. Trotz des schwierigen Umfeldes sei überdies bisher auch keine Verschlechterung der Kreditqualität, also der Bonität, des Veranlagungsportfolios der Versicherungsunternehmen feststellbar, so der Bericht. Die FMA rechnet aber damit, dass wegen der geringeren Erträge und höheren Risiken von Anleihen die Versicherer langfristig verstärkt in alternative Anlageklassen investieren werden.

Herausforderung Nachhaltigkeitsrisiken

Da einerseits die Klimakrise Häufigkeit und Ausmaß von Schäden durch Naturkatastrophen steigen lässt, andererseits der Umstieg auf eine CO2-neutrale Wirtschaft die Werthaltigkeit davon betroffener Vermögenswerte in Frage stellt, hat die FMA in diesem Makrobericht 2021 einen Fokus auf die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken gelegt. Dabei hat die Analyse von Aktien und Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 38 Mrd. im Bestand der heimischen Versicherer aufgezeigt, dass sie im internationalen Vergleich stärker in den kritischen Branchen elektrische Energie, Stahl sowie Erdöl und Erdgas investiert sind. Gleichzeitig aber wiederum innerhalb dieser Branchen überproportional bei Anbietern mit vergleichsweise CO2-armen Technologien. Ein Klima-Stresstest der FMA zum Stichtag 30.6.2021 hat ergeben, dass in einem Schockszenario bei Aktien Wertverluste von bis zu 185 Mio. oder -2,2% auf das analysierte Aktienportfolio drohen, bei Unternehmensanleihen von bis zu 113 Mio. oder -0,4%. Ein ähnlicher Stresstest auf das Staatsanleihen-Portfolio, das von der österreichischen Versicherungswirtschaft gehalten wird (insgesamt wurden 22 Mrd. an Staatsanleihen einem solchen Screening unterzogen), ergab zum 30.6.2021 ein Verlustpotenzial von 130 Mio. oder -0,58%.

Große Unterschiede in der Anlagestrategie

In der Anlagestrategie verfolgen die heimischen Versicherungsunternehmen zum Teil sehr unterschiedliche Strategien. So haben drei Anbieter mehr als drei Viertel ihres Vermögens in Fonds investiert, vier andere halten es zu mehr als 25% in Immobilien. Die wichtigsten Assetklassen (Stand Mitte 2021) sind: Unternehmensanleihen 20,0%, Staatsanleihen und Beteiligungen 18,8%, Fonds 17,9%, Beteiligungen 18,8%, Immobilien 7,3%, Hypotheken und Darlehen 4,5%, Barmittel und Einlagen 2,6% sowie Aktien 1,1%. Der Rest verteilt sich auf sonstige Vermögenswerte. Während der Anteil der Anleihen in den vergangenen Jahren tendenziell rückläufig ist, stagnieren die Fondsinvestments, alle andere Assetklassen legen langsam zu.

Weiter zunehmende Marktkonzentration

Die Marktkonzentration nimmt bei den österreichischen Versicherungsunternehmen seit Jahren insbesondere durch Konzernumstrukturierungen bei leicht steigender Höhe der verwalteten Vermögenswerte zu. So sank die Zahl der Versicherungsunternehmen in den vergangenen zehn Jahren von 102 (2012) auf 78 (Ende 3. Quartal 2021). Dabei sank die Zahl der Kleinen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit von 53 auf 44, die Zahl der Versicherungs-Aktiengesellschaften von 42 auf 27. Gegliedert nach Sparten dominieren nach wie vor die Kompositversicherer (16), gefolgt von reinen Schadenversicherern (13) und Lebensversicherern (5) (2020).

Den gesamten "Bericht der FMA 2021 zur Lage der österreichischen Versicherungswirtschaft" finden Sie auf der FMA-Website unter: [https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/lage-der-oesterr-ve rsicherungswirtschaft/] (https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/lage-der-oesterr-ve rsicherungswirtschaft/)

Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht MMag. Annemarie Bauer, Bakk. +43/(0)1/24959-6007

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0038 2021-12-28/11:04