APA ots news: Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen: HYPO NOE Zentrale erstrahlt...

HYPO NOE Landesbank setzt anlässlich der UN-Kampagne "Orange the World" rund um den "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" ein Zeichen gegen häusliche Gewalt.

St. Pölten (APA-ots) - Eine von fünf Frauen ab 15 Jahren in Österreich erfährt in ihrem Leben Gewalt und dieses traurige Phänomen kennt keine sozialen oder Altersgrenzen. Umso wichtiger ist es, auf diese traurige Realität aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass Gewalt an Frauen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Wir setzen ein Zeichen: Ab dem 25. November erstrahlt die Außenfassade der HYPO NOE Zentrale in St. Pölten 16 Tage lang orange. Die niederösterreichische Landesbank macht damit anlässlich des "Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen", der jährlich am 25. November stattfindet, auf die Gewalt, die Frauen heutzutage noch erfahren, aufmerksam. Der 25. November markiert auch heuer wieder den Start der Kampagne "Orange the World" unter Führung der Vereinten Nationen.

"Die Zahlen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass jede oder jeder von uns mindestens eine Frau kennt, die von Gewalt betroffen ist. Daher ist es für uns als niederösterreichische Landesbank wichtig, hier mit der orangen Beleuchtung der Zentrale ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und so auch dazu beizutragen, dass Tabus rund um das Thema abgebaut werden", erzählen die HYPO NOE Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner. "Wichtig ist, dass jede und jeder von uns lernt, hin- und nicht wegzusehen. Gewalt an Frauen ist kein internes Familienthema, wir als Gesellschaft sind gefordert, damit der Gewaltkreislauf durchbrochen werden kann", sind sich beide Vorstände einig.

Netzwerk "Frauen@hyponoe" fördert weibliche Karriere in der HYPO NOE

Die niederösterreichische Landesbank setzt sich auch im Unternehmen für die Förderung von Frauen ein. Das Netzwerk "Frauen@hyponoe" - ein Zusammenschluss weiblicher Führungskräfte aus allen Ebenen - hat es sich zum Ziel gesetzt, das Unternehmen beim Wertewandel aber auch Kolleginnen bei der Karriereplanung und beim Aufstieg in Führungspositionen zu unterstützen. Außerdem bietet die HYPO NOE Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Angehörigen die Möglichkeit, sich in herausfordernden Zeiten und bei Problemen anonym und kostenlos Beratung von externen Expertinnen und Experten zu holen.

Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich

Die UN-Kampagne "Orange the World findet jährlich zwischen dem 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen Menschenrechtstag, statt. Weltweit erstrahlen in diesen 16 Tagen gegen Gewalt Gebäude in oranger Farbe, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Die Kampagne "Orange the World trägt somit zur Enttabuisierung dieses Themas bei. In Österreich beteiligten sich 2020 rund 200 Gebäude an der Kampagne. Damit wird auch dieses Jahr wieder gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

