APA ots news: ifainvest.at: Mittelfristige Anleihe mit Immobilienbezug...

* "SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe" ab sofort über ifainvest.at zur Zeichnung geöffnet * Investment ab 100.000 Euro, Verzinsung 4,125% p.a. fix, 48 Monate Laufzeit * Sicherheit mit 100% Verpfändung der Gesellschaftsanteile der Immobiliengesellschaft und Liegenschaftseigentümerin (Emittentin) * Über IFA Invest wurden seit 2018 schon mehr als 40 Mio. Euro veranlagt

Über [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at) haben Anleger ab sofort die Möglichkeit zur Zeichnung der "SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe" mit 4,125% Verzinsung (ISIN: AT0000A2RAT0). Emittentin der Anleihe mit Immobilienbezug ist die SoHotel Linz GmbH, ein Unternehmen von SORAVIA. Bestandsobjekt ist das Amedia Linz, eine realisierte Immobilie mit bonitätsstarkem Pächter, langfristigem Pachtvertrag und laufenden Erträgen. Das Mindestinvestment zur Beteiligung beträgt 100.000 Euro. Investoren profitieren von einer attraktiven Verzinsung in Höhe von 4,125% p.a. fix über einen Zeitraum von 48 Monaten, halbjährlicher Zinszahlung (im Nachhinein) und 100% Rückzahlung (am Laufzeitende). Als Sicherheit besteht eine 100% Verpfändung der Gesellschaftsanteile der Immobiliengesellschaft und Liegenschaftseigentümerin (Emittentin). Ein jederzeitiges Rückgaberecht während der Laufzeit zu einem Rückkaufpreis von 85% des Nennbetrags bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist dennoch mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden.

Zwtl.: Stark nachgefragt: Anleihen mit Immobilienbezug

In Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen sind Anleihen mit fester Verzinsung und kurz- bis mittelfristiger Laufzeit stark nachgefragt. Parallel dazu besteht eine hohe Nachfrage am Immobilienmarkt. Das Investment "SoBestand Austria 01 | 4,125% Anleihe" vereint beides: Anleger investieren in eine mittelfristige Anleihe mit attraktiver Rendite und laufender Ausschüttung und haben die Möglichkeit, von der Emittentin als ertragsgenerierende Immobiliengesellschaft sowie dem langfristigen Pachtvertrag der Bestandsimmobilie im Eigentum der Emittentin in Linz zu profitieren.

Zwtl.: IFA Invest: Exklusive Investments statt Crowdfunding

Das österreichische Unternehmen IFA Invest ermöglicht Anlegern kurz- bis mittelfristige Investments an attraktiven Immobilienprojekten und renommierten Unternehmen dieser Branche. Ein Investment auf ifainvest.at ist - dank starker Partner und seriöser Emittenten - eine attraktive Alternative zu Crowdfunding und Bankenveranlagung. Die Anleihen können exklusiv auf ifainvest.at oder offline bei der IFA Invest GmbH gezeichnet werden, die Investments richten sich an gehobene Anleger und starten bei einer Beteiligung ab 10.000 Euro.

Zwtl.: Über ifainvest.at

IFA Invest GmbH ermöglicht kurz- bis mittelfristige Investitionen in attraktive Immobilienprojekte und renommierte Unternehmen dieser Branche. Über ifainvest.at erhalten Anleger exklusiven Zugang zu Investmentchancen und Anleihen. Seit 2018 wurden über das österreichische Unternehmen IFA Invest GmbH mehr als 40 Mio. Euro veranlagt. IFA Invest GmbH ist eine 100% Tochter der IFA Institut für Anlageberatung AG und ein Unternehmen von SORAVIA. Die IFA Invest GmbH erbringt ihre Dienstleistungen im Rahmen der Anlagevermittlung in offener Stellvertretung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich auf Rechnung und unter Haftung der DonauCapital Wertpapier GmbH, Passauer Str. 5, D-94161 Ruderting. [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/)

Hinweis: Diese Information stellt eine Marketingmitteilung der SoHotel Linz GmbH gemäß WAG und KMG dar. Diese Information ist unverbindlich und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Anlageempfehlung dar. Die SoBestand Austria 01 I 4,125% Anleihe unterliegt gemäß Art. 1 Abs 4 lit d) Verordnung (EU) 2017/1129 nicht der Prospektpflicht. Eine Veranlagung in Schuldverschreibungen ist mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. [www.ifainvest.at] (http://www.ifainvest.at/)

