APA ots news: Kick off zum Greendeal - BILD

Wien (APA-ots) - Wien muss bis 2040 CO2-neutral werden, die Treibhausgasemissionen in der EU sollen bis 2030 netto um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 verringert werden. Hehre Ziele die es gilt, zu verwirklichen. Allerdings ohne dabei gleich mit Strafen zu drohen, wie es aus einzelnen Reihen der österreichischen Politik gefordert wird. Grund genug für zwei Profis, hier emissionsfreies Gas zu geben um an Lösungsmöglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele zu arbeiten. Deshalb hat die BVL Bundesvereinigung für Logistik Österreich den neuen Thema Cluster "Zero Emission - Green Deal" ins Leben gerufen. In enger Kooperation mit WEKA Industrie Medien GmbH wird der Weg zu einer emissionsfreien Zukunft erarbeitet und aufgezeigt. Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich der automotive Sektor bei den Industrie Medien mit Themen rund um das Automobil. Von der Beschaffung über die Erhaltung. Es wird über neue Trends hinsichtlich Technik & Antrieb berichtet, über verkehrspolitische Themen, vom PKW bis hin zum schweren Truck. Unter der Leitung von Mag. Karin Tober, Chefredaktion Traktuell, werden nun im Rahmen des Cluster "Zero Emission - Green Deal" Stakeholder aus Industrie, Wissenschaft, Handel, Dienstleistung und der öffentlichen Hand mit der Wissenschaft ehrenamtlich an umsetzbaren und notwendigen Schritten arbeiten, um die von der EU geplanten festgesetzten Ziele zu erreichen. In regelmäßigen Abschnitten werden die Fortschritte präsentiert und medial aufbereitet. Dazu Tober: "Die geforderten Ziele der EU machen klar, dass es bereits 5 vor 12 ist. Allerdings reicht es nicht, einfach Fakten und CO2 Grenzen auf den Tisch zu knallen. Lösungsvorschläge müssen her. Die wurden bisher nicht mitgeliefert, Industrie und Wirtschaft werden mit den Vorgaben ziemlich alleine gelassen. Genau hier setzt unser Cluster an!"

Zwtl.: Zur BVL:

Die BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich fungiert seit gut 4 Jahrzehnten als das Kompetenznetzwerk dieses Sektors zu dessen Weiterentwicklung. Neben der ehrenamtlichen Prägung sichert jedenfalls die nachhaltige Unabhängigkeit eine starke Stimme da prinzipielles ohne klassische Subventionen getragen wird. In diesem Sinne ist man gemeinnützig strikt den Mitgliedern objektiv plus neutral verpflichtet. Bereits rund 950 BVLÖ Mitglieder schätzen den Mehrwert durch Alleinstellungsmerkmale samt einer Fülle an Topevents sowie Services dieser Plattform. Speziell die international orientierte Supply Chain Community möchte gesteckte Grenzen überwinden weshalb der europäische Gedanke in einem aktiven Engagement direkt auf Brüsseler Ebene mitgestaltet wird. Sohin gilt es generell von Informationsfluss weiters Wissenstransfer außerdem Imagepflege überaus exklusiv in einem Wachstumsumfeld auch wirtschaftlich zu profitieren. "Logistik Ist Leben" lautet als Markenzeichen das Fokusmotto der BVL Österreich und Details ferner Aktuelles für Optionen via [www.bvl.at] (http://www.bvl.at)!

Zwtl.: Zur WEKA Industrie Medien GmbH:

Die WEKA Industrie Medien GmbH ist ein B2B-Medienhaus mit 12 eigenständigen Magazintiteln (Print und Online), einer eigenen Event-Unit und einem wachsenden Dienstleistungsgeschäft (u. a. Content Marketing und Corporate Publishing-Projekte). Mit der hausinternen Agentur B2Impact und dem WEKA-Studio erfüllen die WEKA Industrie Medien (fast) alle Wünsche für deren Kunden aus Industrie und Wirtschaft. Daruber hinaus ist das Unternehmen auch exklusiver Anbieter der virtuelle Messe- und Konferenzplattform meetyoo - Europas erfolgreichster Plattform für virtuelle Erlebnisse.

