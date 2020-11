APA ots news: Kommunalkredit wird als erster Finanzdienstleister Österreichs Mitglied der European Clean Hydrogen Alliance

Wien (APA-ots) - Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) setzt sich als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen aktiv mit lokalen und globalen Infrastrukturtrends auseinander. Ihr Fokus liegt auf nachhaltigen Infrastrukturprojekten, die zentrale Herausforderungen wie Wirtschaftswachstum, Stärkung der Regionen, Schaffung von Arbeitsplätzen und vor allem Maßnahmen für den Klimaschutz unterstützen. Als erster Finanzdienstleister Österreichs ist die Kommunalkredit nun in die "European Clean Hydrogen Alliance" aufgenommen worden, dem erst Mitte des Jahres von der EU-Kommission ins Leben gerufenen europäischen Wasserstoff-Bündnis.

"Wir glauben an Wasserstoff als klimaneutralen Energieträger mit enormen Potenzial. Und wir legen großen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Für uns war es ein logischer Schritt, der "European Clean Hydrogen Alliance" beizutreten, denn das Wirtschafts- und Finanzsystem ist gerade jetzt gefordert, ökonomische und nachhaltige Projekte zu fördern, die dazu beitragen, die #mission2030 , den Green Deal sowie die Klimaneutralität zu erreichen", so Vorstandsvorsitzender Bernd Fislage.

Wasserstoff gilt als besonders klimafreundlich, da er bei der Verwendung kein Kohlendioxid ausstößt und für verschiedenste Zwecke verwendet wird - von der Speicherung erneuerbarer Energie bis zum Betanken von Schwertransporten und als Energie- und Ausgangsstoff in energieintensiven Industriezweigen.

Die europäische Allianz für sauberen Waserstoff strebt bis 2030 einen ehrgeizigen Einsatz von Wasserstofftechnologien an, um so die erneuerbare und kohlenstoffarme Wasserstofferzeugung mit der Nachfrage in Industrie, Mobilität und anderen Sektoren sowie die Wasserstoffübertragung und dessen Verteilung bestmöglich zusammenzubringen.

Zur Kommunalkredit: Die Kommunalkredit ist Spezialist für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen. Gemeinsam mit ihren Kunden als Partner schafft die Bank Werte, die das Leben der Menschen kontinuierlich verbessern. Dabei ermöglicht sie die Errichtung und den Betrieb von Infrastrukturanlagen, indem sie den Finanzierungsbedarf von Projektsponsoren und -entwicklern mit der steigenden Zahl an Investoren, die nach nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten suchen, in Einklang bringt. Ihre Schwerpunkte setzt sie dabei auf Energie & Umwelt I Kommunikation & Digitalisierung I Verkehr I Soziale Infrastruktur I Natural Resources.

