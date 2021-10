APA ots news: Lady Gaga begeistert mit gestreamtem Konzert in der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum - BILD

Wien (APA-ots) - Im Rahmen einer exklusiven, gestreamten Performance verzauberte Lady Gaga gestern Abend Millionen Fans mit ausgewählten Jazz-Klassikern und Songs ihres neuen Duett-Albums mit Tony Bennett "Love for Sale". Initiiert wurde die Show der 12-fachen Grammy- sowie Oscar-Preisträgerin Lady Gaga in Kooperation mit der weltweit führenden Retailmarke Westfield, die das Konzert über einen Videostream online und in den Fan-Zonen von mehr als 20 Flagship-Destinationen in Europa, den USA und Großbritannien gezeigt hat. Durch die Aktion haben Lady Gaga-Fans einen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Jazz-Album erhalten, das am heutigen 1. Oktober 2021 offiziell erscheint. Das Streaming-Konzert von Lady Gaga war das Highlight des gestrigen offiziellen Rebrandings der Westfield Shopping City Süd sowie des Westfield Donau Zentrums. In der Fan-Zone auf den Multiplex Terrassen der Westfield Shopping City Süd feierten rund 450 Fans und geladene Gäste, im Westfield Donau Zentrum waren es rund 250. Als Stargast mit dabei war in der Westfield Shopping City Süd der deutsche Kultmusiker HEINO. Darüber hinaus waren in der Westfield Shopping City Süd und im Westfield Donau Zentrum zu Gast: Autor Michael Buchinger, Model und Influencerin Verena-Katrien Gamlich, Auhofcenter-Eigentümer Peter Schaider, Bürgermeister von Vösendorf Hannes Koza, Bürgermeister von Wiener Neudorf Herbert Janschka, Vizebürgermeisterin von Vösendorf Alexandra Wolfschütz, geschäftsführende Gemeinderätin für Familie, Sport & Gesundheit in Vösendorf Birgit Petross, sowie Bezirksvorsteher Donaustadt Ernst Nevrivy.

Im besonderen Flair eines Jazz-Pop-up-Theaters, das bewusst vom neuen Album "Love For Sale" inspiriert war, verfolgten insgesamt rund 9.000 Fans in den Fan-Zonen der ausgewählten Westfield-Destinationen, darunter neben der Westfield Shopping City Süd und dem Westfield Donau Zentrum noch vier weitere neu gebrandete Center in Europa, die spektakuläre Show. Gleichzeitig konnten sich Tausende online mit einer "Watch Together"-Funktion zusammenschließen, bei der Gaga-Liebhaber ihren eigenen privaten Raum einrichten konnten, um den Auftritt dort mit Freunden zu genießen oder sich über die Live-Chat-Funktionen auszutauschen.

In einem glamourösen, mit Federn und Perlen besetzten Kleid, das von ihrer Schwester Natali Germanotta entworfen wurde, eröffnete Lady Gaga die Show mit ihrem Song Luck Be a Lady und verkörperte dabei stilvoll die elegante Aura des Jazz. Begleitet von einer fünfköpfigen Jazz-Band performte die Pop-Ikone im glänzenden Schein der Kronleuchter mehrere Titel von ihrem neuen Album - darunter Night and Day, Lets Do It und Fly Me to the Moon. Außerdem begeisterte sie mit einer jazzigen Interpretation einiger ihrer größten Solo-Hits wie zum Beispiel Poker Face oder Born this Way. Nach einer kurzen Pause kehrte Lady Gaga in einem klassischen schwarzen, langen Samtkleid, das ebenfalls von ihrer Schwester designed wurde, auf die Bühne zurück und versprühte den Glamour Hollywoods. Ihr brilliant und mit voller Energie vorgetragenes Cover des Songs New York, New York sorgte für den krönenden Abschluss und animierte die Fans auf den weltweiten Zuschauerpartys in London, L.A., Paris, Barcelona, Stockholm, Den Haag, Prag, Warschau und natürlich auch in Vösendorf und Wien zum Tanzen und Mitsingen.

Lady Gaga: "Its so important to me to reunite with my fans after such a long time of not being able to sing for them and I so appreciate Westfield being supportive of that being an experience that is brought through jazz music. Jazz music is the greatest music that I believe exists in America and for us to all to be experiencing it together and coming together to watch it, sing it, to listen to it, to cheer for itthis is all that I could hope for. I just want to express my deep gratitude to all the fans that were here tonight.

Arnaud Burlin, Chief Operating Officer Central Europe bei Unibail-Rodamco-Westfield:

"Ob physisch oder virtuell, die Marke Westfield hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und einzigartige Erlebnisse über ein globales Netzwerk zu teilen. Ein großes Dankeschön geht an Lady Gaga, die ihren Fans immer eine herausragende Performance bietet. Die Partnerschaft mit dieser Musikikone hat es Lady Gaga-Fans sowie Kundinnen und Kunden von Westfield ermöglicht, weltweit zusammenzukommen und das kommende Duett-Album mit Tony Bennett, "Love for Sale", mit einem außergewöhnlichen 360°-Erlebnis zu feiern. Wir erwarten künftig weitere Kooperationen dieser Art, bei denen Marken und Künstler die Messlatte für neue und aufregende Erlebnisse für das Publikum stets höher legen werden."

Stargast HEINO: "Man muss offen sein für Neues, sich von jungen Menschen inspirieren lassen und tolerant sein. Dann akzeptiert das Publikum auch, wenn man etwas Neues ausprobiert. Für mich gibt es nichts spannenderes als die Veränderung."

[Live.Westfield.com] (http://Live.Westfield.com) ist eine Plattform, auf der globale Marken, Künstlerinnen und Künstler sowie spannende Projekte ihre Inhalte und neue Erlebnisse den treuen Kundinnen und Kunden des Westfield-Netzwerks ausspielen können. Die Plattform bietet ein komplettes, voll ausgestattetes 360°-Erlebnis mit Interaktivität, Gamifikation, frühem oder exklusivem Zugang zu neuer Musik, Wohltätigkeitsaktionen, "Virtual meets Hybrid"-Erlebnissen, gemeinsamen Live-Erlebnissen und mehr. Weitere Informationen über Veranstaltungen in Westfield Destinationen finden Sie unter www.urw.com .

All jene, welche die Performance verpasst haben, können diese noch bis zum 14. Oktober 2021 auf Youtube unter https://www.youtube.com/c/WestfieldLive aufrufen.

Das Westfield-Netzwerk von Flagship-Destinationen, die zusammen mehr als eine Milliarde Gäste pro Jahr erreichen, ermöglicht Einzelhändlern, Künstlern und Marken eine einzigartige globale Plattform für Live-Streaming-Events, erlebnisorientierte Aktionen, Pop-up-Stores und 360°-Media-Kampagnen. Unibail-Rodamco-Westfield (URW) betreibt bereits zahlreiche Westfield-Flagship-Destinationen in Europa und den USA und kündigte dieses Jahr an, dass sechs weitere Center dem Netzwerk beitreten werden - darunter die ersten Center in Österreich, Spanien und Deutschland. Die Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit aller Besucher*innen, Mietpartner*innen sowie Mitarbeiter*innen in allen von URW betriebenen Centern hat weiterhin die höchste Priorität. Die aufgrund der Coronavirus-Pandemie ergriffenen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen entsprechen den Richtlinien der Regierung und URW arbeitet zudem mit externen Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen, u.a. Bureau Veritas, zusammen, um die Umsetzung der strengen Standards in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit in den Shopping Centern zu bestätigen.

Weitere Informationen über die globale Streaming-Veranstaltung erhalten Sie bei: URW_EU@hkstrategies.com

Über Unibail-Rodamco-Westfield: Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship-Shoppingzentren. Das Gesamtportfolio beträgt 55 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2021) - davon entfallen 86 Prozent auf den Einzelhandel, 7 Prozent auf Büros, 5 Prozent auf Kongress- und Ausstellungsflächen sowie 2 Prozent auf Dienstleistungen. Die Gruppe ist Eigentümer und Betreiber von insgesamt 86 Shoppingzentren, darunter 53 Flagship-Shoppingzentren in mehreren Großstädten Europas und der USA. Unibail-Rodamco-Westfield ist in 12 Ländern auf zwei Kontinenten vertreten. Das Unternehmen ist für Einzelhändler und Markenevents eine einzigartige Plattform und bietet seinen Kunden dadurch laufend außergewöhnliche und neueste Erlebniswelten. Mit 2.900 Mitarbeitern, einer unvergleichlichen Erfolgsbilanz und profunder Fachkenntnis ist Unibail-Rodamco-Westfield in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Mehrwert zu generieren und weltweit herausragende Projekte zu entwickeln. Unibail-Rodamco-Westfield zeichnet sich durch seine Better Places 2030 Agenda aus, die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Einhaltung höchster Umweltschutzstandards bessere Standorte zu (er)schaffen und dadurch auch zu besseren Städten beizutragen. Unibail-Rodamco-Westfield notiert an der Euronext Amsterdam und der Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) und mit einer Zweitzulassung durch Chess Depository Interests auch an der australischen Börse. Die Ratingagentur Standard & Poors bewertet das Unternehmen mit der Bonitätsstufe BBB+ sowie Moodys mit Baa2.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.urw.com oder im Pressebereich unter www.mediacentre.urw.com. Laufende Updates auf Twitter @urw_group, Linkedin @Unibail-Rodamco-Westfield und Instagram @urw_gro. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/unibail-rodamco-westfield-austria/

Über Born This Way Foundation: Die von Lady Gaga und ihrer Mutter Cynthia Germanotta mitbegründete und geleitete BORN THIS WAY FOUNDATION unterstützt die psychische Gesundheit junger Menschen und arbeitet mit ihnen zusammen, um eine freundlichere und mutigere Welt zu schaffen. Durch wirkungsvolle Programme, mit Jugendlichen geführte Gespräche und strategische, branchenübergreifende Partnerschaften will die Stiftung Freundlichkeit cool machen, die Gefühle junger Menschen anerkennen und das Stigma der psychischen Gesundheit beseitigen. Erfahren Sie unter bornthisway.foundation, wie die Stiftung Menschen dazu ermutigt, sich selbst und ihren Communities gegenüber freundlich zu sein, und unter [channelkindness.org] (https://presse.loebellnordberg.com/channelkindness.org), der Plattform für das Storytelling.

Über Exploring the Arts: Die von Tony Bennett und Susan Benedetto gegründete Stiftung EXPLORING THE ARTS (ETA) wurde 1999 als gemeinnützige Organisation ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, das Leben junger Menschen durch Kunsterziehung zu verändern. Angefangen mit der Frank Sinatra School of the Arts in Astoria, Queens (Tonys Heimatstadt), erstreckt sich die Vision von Tony und Susan, den Aufbau solider, nachhaltiger Kunsterziehungsprogramme zu unterstützen, inzwischen auf 39 Mittel- und Oberschulen in New York sowie 14 in Los Angeles. Im Mittelpunkt der Arbeit von ETA steht die Vision, benachteiligten Jugendlichen mehr Ressourcen und Chancen im Bereich der Kunst zu bieten. Klicken Sie hier, um mehr über den Impact und die Arbeit von ETA zu erfahren.

