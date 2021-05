APA ots news: Mit Maß und viel: Minus 25 Prozent auf Grundgebühr und 10 GB extra für Business Concept Neukunden. - BILD

Wien (APA-ots) - - Business Concept Tarife im Drei Business Tarifmix jetzt noch attraktiver. - Business Concept Neukunden sparen monatlich 25% auf die Grundgebühr, ein Drei Leben lang. - Drei schenkt Business Concept M, L und XL Kunden 10 GB Daten/ Monat zusätzlich. - In Kombination mit Top-Smartphones um 0 Euro.

Ab 20. Mai 2021 macht Drei sein Tarifportfolio für Geschäftskunden noch attraktiver. Um Unternehmern das Leben nach mehr als einem Jahr Pandemie ein wenig einfacher zu machen, kostet die monatliche Grundgebühr für Business Concept Neukunden jetzt 25 Prozent weniger. So ist etwa Business Concept M um nur 14,93 statt 19,90 Euro/ Monat erhältlich, während die Grundgebühr für Business Concept L nur 20,18 statt 26,90 Euro/ Monat beträgt.*

Gleichzeitig schenkt Drei allen Concept M, L und XL Neukunden 10 Gigabyte extra zu den bereits inkludierten großzügigen Datenmengen. Damit verfügen Business Concept M, L und XL jetzt über jeweils 25, 35 und 65 GB monatlich für den Verbrauch in Österreich und anderen EU Ländern. Business Concept Unlimited und Unlimited Plus haben unlimitierte Datennutzung, inkl. 5G. Die vier höherwertigen Business Concept Tarife verfügen nach wie vor über FeelLikeHome-Pakete, mit denen Geschäftsreisende ihre inkludierten Minuten, SMS und Daten zusätzlich in der Schweiz, Türkei und den USA ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Der Drei Schutzengel ist bei allen Business Concept Tarifen inkludiert und die Aktivierung ist gratis (statt 58,25 Euro).

Top-Smartphones um 0 Euro. Neukunden, die sich bis zum 14. Juli 2021 für einen Business Concept Tarif entscheiden, erhalten Top-Smartphones um 0 Euro:

* Samsung Galaxy A12 und A32 5G gemeinsam mit Business Concept M. * Samsung Galaxy A52 und A71 gemeinsam mit Business Concept L. * Samsung Galaxy S20 FE gemeinsam mit Business Concept XL. * Samsung Galaxy S21 gemeinsam mit Business Concept Unlimited. * iPhone 12 64 GB gemeinsam mit Business Concept Unlimited Plus.

Kunden, die bei der Aktivierung nur eine SIM-Karte und kein neues Gerät benötigen, können sich auch ein Gerätepool-Budget sichern, mit dem sie oder ihre Mitarbeiter ihr neues Smartphone zu einem späteren Zeitpunkt beziehen können. Mehr auf www.drei.at/vielbusiness

*zuzüglich 22,50 Euro Servicepauschale/ Jahr

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)

