APA ots news: myUNIQA: Seit Jahresbeginn bereits 1 Million Zugriffe - BILD

Mit nahtloser Verbindung aus regionalen und digitalen Services stellt sich UNIQA für Kunden gegen die Krise.

Wien (APA-ots) - Die COVID-19-Krise hat auch Österreichs führenden Versicherer UNIQA vor große Herausforderungen gestellt. Von einem Tag auf den anderen mussten aufgrund der strengen Sicherheitsbestimmungen innerhalb weniger Tage die internen Arbeitsprozesse vollständig auf digital umgestellt werden. "Gleichzeitig war es uns wichtig, für unsere Kundinnen und Kunden immer erreichbar zu sein und unsere Services weiter anzubieten", beschreibt Peter Humer, Vorstand Kunde und Markt Österreich, die Herausforderungen zum Höhepunkt der COVID-19-Krise. "In dieser Phase des Social Distancing haben unsere Kunden die digitalen Services von UNIQA noch stärker genutzt und gezeigt, dass unser Weg regional-digital der richtige ist."

Hohe Steigerung der Nutzung des digitalen Angebots myUNIQA

myUNIQA ist die zentrale, digitale Kundenplattform von UNIQA. Als App vom Handy oder als Web-Version vom Computer aus ist myUNIQA die Anlaufstelle für alle Kundinnen und Kunden, die ihr Anliegen digital bearbeiten wollen. Die Plattform bietet registrierten Userinnen und Usern die Möglichkeit ihre Stammdaten zu ändern und ihre Verträge samt aller Vertragsdetails transparent einzusehen. Über myUNIQA können Kundinnen und Kunden nicht nur Kontaktmöglichkeiten zu Beratern oder Kundenservice nutzen, sondern auch auf sicherem Weg Unterlagen digital übermitteln und abrufen. Schadensfälle können online gemeldet und deren Bearbeitungsstatus verfolgt werden.

Letztes Jahr verzeichnete myUNIQA knapp zwei Millionen Zugriffe registrierter UNIQA Kundinnen und Kunden. In den ersten fünf Monaten 2020 waren es bereits über eine Million Zugriffe. Das ist eine Steigerung von plus 25 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Gleichzeitig gehen jeden Monat mehr als 35.000 Abrechnungen in der Krankenversicherung über die digitale Serviceplattform myUNIQA ein. Die myUNIQA App für iOS und Android wurde bisher insgesamt 115.000 Mal heruntergeladen.

87 Prozent der UNIQA Kunden "sehr zufrieden" mit digitaler und regionaler Beratungsqualität

Mit ihrem digitalen Service myUNIQA musste UNIQA auch in Zeiten des Social Distancing nicht auf echte Kundennähe verzichten. Mittlerweile sind die österreichweiten UNIQA Standorte unter höchsten Sicherheitsstandards und Hygienevorschriften wieder geöffnet. Insgesamt 2.500 UNIQA Beraterinnen und Berater bieten wieder Auskunft und Unterstützung vor Ort an. Diese Verbindung aus persönlicher Beratung vor Ort und digitalen Services wird von den UNIQA Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Eine regelmäßige Kundenbefragungen zeigt, dass 87 Prozent der UNIQA Kundinnen und Kunden "sehr zufrieden" mit der Erreichbarkeit, Kompetenz und Verlässlichkeit ihrer Beraterinnen und Berater sind. Selbst in Krisenzeiten blieb die Kundenzufriedenheit hoch.

UNIQA weiter Richtung digital-regionaler Zukunft

Das positive Feedback der Kundinnen und Kunden bestärkt UNIQA darin, das Online-Angebot weiter und noch intensiver mit dem kompetenten, persönlichen Service vor Ort in den Regionen zu verzahnen und weiterzuentwickeln. Mit diesem Angebot will man Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, an jedem Punkt flexibel und nach Wunsch zwischen digitalem Self-Service und persönlicher Beratung vor Ort zu wählen.

UNIQA Österreich 6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,4 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2018 einen Marktanteil von rund 21 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist - laut unabhängigen Untersuchungen - seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

