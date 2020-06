APA ots news: Österreich-Premiere: Drei und bolttech starten Direkttausch-Service. - BILD

Wien (APA-ots) -

* Zweimal im Jahr Handy tauschen, ohne Angabe von Gründen. * Nach erfolgreichem Debut in Italien nun erstmals in Österreich. * Ab 6,90 Euro/ Monat, ab 79 Euro pro Tausch.

Was tun, wenn das Handy nach wenigen Monaten starke Verschleißerscheinungen hat oder der Akku immer öfter geladen werden muss, aber weder Garantie, noch Gewährleistung greifen? Für alle, die ihr Smartphone jederzeit gegen ein neuwertiges Endgerät tauschen wollen, startet Drei gemeinsam mit bolttech Device Protection einen neuartigen Service: den Drei Direkttausch.

Einzigartig und neu beim Direkttausch ist die Tatsache, dass Kunden damit erstmals in Österreich ihr Smartphone ohne Angabe von Gründen bis zu zweimal pro Jahr tauschen können. Kunden entscheiden, warum und wann sie den Service nutzen: Egal ob leichte oder tiefe Kratzer, verminderte Akkuleistung, Abnützungs- und Verschleißerscheinungen oder weil Kunden mit dem Gerät unzufrieden sind. Selbst wenn sie einfach nur Lust auf etwas Neues haben, eine andere Farbe oder ein ähnliches Handymodell - Direkttausch Kunden haben die Wahl.

Zwtl.: Österreich-Neuheit nach erfolgreichem Start in Italien.

Europapremiere hatte Direkttausch 2019 bei WindTre, dem italienischen Schwesterunternehmen von Drei Österreich. Dort wird es seit seinem Start bereits von zehntausenden zufriedenen Kunden genutzt, die das Service außerdem sehr positiv bewerten. Was Kunden am meisten schätzen: den raschen Austausch ihres Smartphones samt Lieferung an eine Adresse ihrer Wahl - ohne Angabe von Gründen und Wartezeiten im Shop.

Zwtl.: Die Vorteile mit Drei Direkttausch:

* Handytausch ohne Angabe von Gründen. * Verschiedene Tauschoptionen: gleiches Gerät, gleiches Handy in anderer Farbe oder ähnliches Gerät. * Tausch bereits am nächsten Werktag möglich (bei Meldung am Vortag bis 17 Uhr). * Zustellung an jede gewünschte Adresse in ganz Europa. * Tausch jederzeit bei Bedarf (maximal 2x jährlich).

Drei CCO Rudolf Schrefl: "Mit diesem in Österreich einzigartigen und flexiblen Tauschservice bieten wir unseren Kunden eine neuartige Wertsicherung für ihr Smartphone. Direkttausch-Kunden müssen sich nicht sorgen, ob ein Handyschaden durch das Kleingedruckte der Handyversicherung gedeckt ist. Der Wechsel auf ein neuwertiges Gerät ist jederzeit, ohne Angabe von Gründen, selbst bei Totalschaden problemlos möglich. Ein weiterer Baustein, um unsere Kunden optimal zu servicieren und gemäß dem Motto "Drei machts einfach" einen Gerätetausch so einfach wie möglich zu organisieren."

Andrew Cons, bolttech General Manager Europa kommentiert: "bolttechs Service-Portfolio unterstützt Menschen dabei, ihr digitales Leben ohne Unterbrechungen zu leben. Dafür schützen wir jene Technologien, die den Alltag einfacher machen. Wir sind stolz darauf, das innovative Tauschservice mit unserem geschätzten Partner Drei nach Österreich zu bringen, um das Thema Geräteschutz zu revolutionieren."

Zwtl.: Tauschbedingungen.

* Das Gerät muss noch vorhanden sein, auch bei Totalschaden in etwaigen Einzelteilen. Verlust oder Diebstahl ist somit nicht abgedeckt. * Ein Tausch ist zweimal pro Jahr möglich, der Zeitraum wird jeweils ab Abschlussdatum berechnet. * Ab 6,90 Euro/ Monat, ab 79 Euro/ Tausch (abhängig vom Verkaufspreis des Handys).

Mehr auf www.drei.at/direkttausch

Zwtl.: Über bolttech

bolttech ist ein internationaler Anbieter von digitalen Geräteschutz- und Versicherungslösungen. Unsere Vision ist es, Menschen mit neuen Möglichkeiten zu verbinden zum Schutz jener Werte, die ihnen nahe am Herzen liegen. Dazu vereint bolttech die vier Kompetenzen Geräteschutz, Digitale Maklerdienste, Technologielösungen sowie allgemeine Versicherungsleistungen.

bolttech ist 2020 in Asien gestartet und ist präsent in Österreich, Hongkong, Indonesien, Indien, Italien, Malaysia, den Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam und den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.bolttech.io] (http://www.bolttech.io/)

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

