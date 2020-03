APA ots news: Österreich-Premiere: METRO ZERO1 mit BREEAM OUTSTANDING ausgezeichnet - BILD

METRO Cash & Carry Großmarkt in Holzbauweise ist Meilenstein für Architektur & Nachhaltigkeit. Planung: POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN

Steyr (APA-ots) - Der METRO Plusenergie-Großmarkt ZERO1 wurde im Februar 2020 als erstes und bis dato einziges neu gebautes Gebäude österreichweit mit dem internationalen Standard BREEAM Outstanding zertifiziert. ZERO1 steht für Null-Energie, Null-Emission und Nachhaltigkeit bis ins Detail. Revolutionär ist neben Konstruktion und Technik auch die Gestaltung der Verkaufsflächen. Die bereits 2014 mit dem Staatspreis für Architektur & Nachhaltigkeit ausgezeichneten POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN (P*P) schufen ein Gebäude in Holzbauweise, das auf recycelte und recycelbare Materialien setzt.

"Dieser Großmarkt bedeutet einen kompletten Schwenk für die Zukunft. METRO setzt neue Standards, von der Nachhaltigkeit in Bezug auf das Bauwerk bis zum Einkaufserlebnis für die Kunden" erläutert Architekt Andreas Prehal. ZERO 1 hat die BREEAM-Zertifizierung "Outstanding" erreicht, wie sie weltweit nur 1 % aller Gebäude - bis dato kein einziges neu errichtetes Gebäude in Österreich - erreicht haben.

Gleich nach dem Eintritt in den Markt erwartet die Kunden ein 360-Grad-Blick über die gesamte Fläche deren Zentrum der zweistöckige Lounge- & Bistrobereich bildet. Neu ist auch das Konzept innen: Hochregale gibt es nur linkerhand, rechts bieten 1,5m hohe Regale den Überblick über das Angebot. Kühlzonen sind bei ZERO1 im Verkaufsbereich drastisch reduziert. Eine Photovoltaikanlage am Dach produziert über das Jahr mehr Energie als für den Markt selbst gebraucht wird.

Insgesamt umfasst ZERO1 8.500 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Baukosten betrugen mit rund 12 Millionen Euro in etwa gleich viel wie für die Errichtung eines konventionellen Großmarktes. "Das Geheimnis der Kostengleichheit liegt in einer Kostenverschiebung von aufwändiger Haustechnik - die wir hier weit möglichst vermieden haben - hin zur cleveren Gebäudehülle. Das bedeutet geringere Betrieb- und Wartungskosten." erklärt Prehal.

20 Jahre POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN: Seit der Gründung im Jahr 2000 beschäftigen sich P*P mit den wachsenden Bedürfnissen an Energie- & Kosteneffizienz sowie Nutzerfreundlichkeit und Ästhetik. Mit Sitz in Steyr realisieren sie als Architekten und Generalplaner Gesamtkonzepte und -umsetzungen für Gewerbegebäude, öffentliche Gebäude, Regional- & Zentrumsentwicklung, Wohnanlagen und Einfamilienhäuser.

ZERO1: Eröffnung Oktober 2017, Gesamtnutzfläche 12.873 m²

Architekt: POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN, www.poppeprehal.at

Fotograf: Walter Ebenhofer

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN Mag. (FH) Verena Dolezal PR und Marketing +436641833108 verena.dolezal@poppeprehal.at www.poppeprehal.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30907/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0058 2020-03-04/10:21