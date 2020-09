APA ots news: OMV zeigt technologische Spitzenleistungen - ANHÄNGE

Wien (APA-ots) - Die OMV, das integrierte, internationale Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien ist in Österreich seit mehr als 60 Jahren im Bereich der Exploration und Produktion tätig. Österreich spielt aber nicht nur eine Rolle im internationalen Öl- und Gasförderprogramm des Unternehmens, es ist auch das Zentrum für die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der OMV. Nachdem diese Technologien erfolgreich in Österreich zur Anwendung kommen, werden sie vom Upstream Bereich der OMV weltweit eingesetzt.

Zur Veranschaulichung dieser technologischen Innovationen, errichtete die OMV in Gänserndorf das Innovation & Technology Center, wo die herausragenden Technologien der OMV mit Hilfe von modernsten Visualisierungen präsentiert werden. Davon konnte sich die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, überzeugen, die auf Grund der Corona Sicherheitsbestimmungen in ganz kleinem Rahmen gemeinsam mit Johann Pleininger, OMV Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Reinhard J. Oswald, Senior Vice President und Geschäftsführer OMV Austria, das Gebäude eröffnete.

Neben der langjährigen Partnerschaft hebt die Landeshauptfrau von Niederösterreich die innovative Leistungsfähigkeit der OMV hervor: "Der österreichische Pioniergeist wird hier sprichwörtlich erlebbar gemacht. Das Ziel, die technologischen Leistungen der OMV verständlich zu machen, ist eindrucksvoll gelungen. Das OMV Innovation & Technology Center ist eine großartige Bühne für Wurzeln und Visionen, für Größe und globales Denken Made in Niederösterreich." Im Rahmen der Eröffnung konnte sich LH Mikl-Leitner mit Lehrlingen vor Ort austauschen und sich zusätzlich auch von der innovativen und qualitativ hochwertigen Lehrlingsausbildung der OMV überzeugen. Die OMV bildet derzeit 77 Lehrlinge für technische und wirtschaftliche Berufe aus.

Für OMV Johann Pleininger ist das Innovation & Technology Center in Gänserndorf ein Zeichen für die Innovationskraft und Technologieentwicklung von OMV Upstream: "Öl ist ein wertvoller Rohstoff, der nicht nur als Energie verwendet werden, sondern auch zur lebenswichtigen Medikamenten und hochwertigen Kunststoffen weiterverarbeitet werden kann. Wir haben vor mehr als 60 Jahren hier im Weinviertel begonnen, Öl und Gas zu fördern. Heute setzen wir die über Jahre gesammelten Daten, Erfahrungen und innovativen Entwicklungen weltweit ein. Sie ermöglichen es uns wettbewerbsfähig zu sein und den Anforderungen unserer Zeit und den zukünftigen Generationen gerecht zu werden."

Schon die äußere Form des Gebäudes überrascht. Sie entstand durch die Vorstellung einer Verdrehung - wie die Drehbewegung eines Bohrgestänges. Dabei wird eine ursprünglich kubische Grundform um 15 Grad verzerrt und ergibt eine Gebäudeform mit dreidimensional verdrehten Kanten und gewölbten Flächen mit exakter Ausrichtung der Hauptblickachse ins Weinviertel.

Im Inneren führt eine Rampe entlang der Gebäudewände über zwei Stockwerke, wo die verschiedenen Innovationen und Technologien mittels audiovisueller Effekten präsentiert werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Technologiebereichen Geologie & Geophysik, Bohrtechnik, Fördertechnik (Artificial Lift), Smart Oil Recovery, Material & Korrosion, Salzwasseraufbereitung und Nanotechnologie. Das Herzstück des Gebäudes ist ein mit acht Meter Durchmesser und sechs Meter hohes 360 Grad Theater in dem sieben Minuten lang, eine ober- und unterirdische Reise durch die Upstream Welt der OMV gezeigt wird.

Die Bestimmung des Gebäudes zielt auf ein große Besuchergruppe ab. Begonnen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OMV, bestehende und zukünftige Partner, OMV Stakeholder. Zusätzlich wurden bereits Programme für Universitäten und Schulen entwickelt. In einem weiteren Schritt soll das Gebäude dann auch für ein breites Publikum geöffnet werden.

