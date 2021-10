APA ots news: Peter Pirkner ist neuer OMV Personalleiter - BILD

Wien (APA-ots) -

Peter Pirkner hat mit 4. Oktober 2021 als Senior Vice President die Leitung von Human Resources des OMV Konzerns übernommen. Er berichtet direkt an OMV Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor Alfred Stern.

Mit Peter Pirkner hat die OMV einen erfahrenen HR-Manager ins Team geholt, der maßgeblich zur notwendigen Transformation beitragen kann. Neben einem Master in Business Administration der Wirtschaftsuniversität Wien und der University of Minnesota studierte er an der Universität Wien Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Er blickt auf drei Jahrzehnte Erfahrung als internationaler Personalmanager sowie als Berater im Bereich HR-Management Consulting zurück. Peter Pirkner war unter anderem Konzern-Personalleiter der UniCredit Leasing in Mailand, der ÖBB Holding AG und der A1 Telekom Austria AG sowie Associate Partner von EY. Zuletzt führte er sein eigenes strategisches Beratungsunternehmen und begleitete Unternehmen in der digitalen Transformation.

"Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft und höhere Nachhaltigkeit. Der Erfolg von Veränderungsprozessen hängt entscheidend von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, weshalb auch dem Personalmanagement eine wesentliche Rolle zukommt. Ich freue mich deshalb, dass wir Peter Pirkner als Personalchef gewinnen konnten, der sein umfassendes Know-how über Change- und Transformationsprozesse in diese entscheidende Unternehmensphase einbringen wird", so Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV.

Isabell Hametner verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sie war seit April 2016 als Senior Vice President für Human Resources tätig und hat gemeinsam mit Ihrem Team einen bedeutenden Beitrag zur Neuausrichtung der OMV sowie zur Modernisierung des Personalmanagements geleistet.

OMV Aktiengesellschaft Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, sowie chemische Produkte und Lösungskonzepte in verantwortlicher Weise und entwickelt innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Mit einem Konzernumsatz von EUR 17 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 25.000 (inkl. Borealis) im Jahr 2020 ist die OMV eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Exploration & Production verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als Kernregionen. 2020 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 463.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas. Im Bereich Refining & Marketing betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und ADNOC Global Trading, mit einer Gesamtkapazität von mehr als 500.000 bbl/d. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. Im Jahr 2020 hat die OMV rund 164 TWh Erdgas verkauft. Im Bereich Chemicals & Materials ist die OMV gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Borealis einer der global führenden Anbieter fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen Basischemikalien, Pflanzennährstoffe und mechanisches Recycling von Kunststoffen. Gemeinsam mit ihren zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit der Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Baystar (mit Total, in den USA), liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.

