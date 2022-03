APA ots news: Rookie Award: Schutz bei Online-Shopping neu denken - BILD

Preis von Mobile Marketing Association, FH St. Pölten und Drei Österreich

Wien (APA-ots) - Der "Rookie Award 2021", eine Auszeichnung der Mobile Marketing Association (MMA), wurde an drei StudentInnen der FH St. Pölten für ihre Digitalen Kommunikationskonzepte für den "Online-Shopping Schutz Pro" im Auftrag des Mobilfunkanbieters Drei Österreich vergeben.

Online-Shopping boomt - besonders in Corona-Zeiten. Deshalb befassten sich die 35 StudentInnen des Master-Studiengangs für Digital Marketing & Kommunikation an der FH St. Pölten mit dem Thema Sicherheit beim Online-Shopping und dessen erfolgreiche Vermarktung. Julia Schweighofer, Chiara Brammer und Bernhard Laber erhalten den diesjährigen "MMA-Rookie Award" als Auszeichnung für Ihre Lösungen. "Die junge Generation beweist geistige und digitale Mobilität, das zeigt nicht nur unser Mobile Communications Report 2021", erklärt Gerald Smech, Präsident der MMA und Co-CEO von allUpp: "Auch die diesjährigen BewerberInnen beim MMA-Rookie Award beeindruckten mit Konzepten, welche den Schutz beim Online-Shopping neu denken und digital bewerben. Und digital bedeutet in Corona Zeiten immer öfter auch Mobile-Shopping am Smartphone!"

Zwtl.: Zusatzpaket "Online-Shopping Schutz Pro"

Im Auftrag des Telekomanbieters Drei sollten sich die FH-StudentInnen ein kreatives Konzept und eine Kampagne zur Produktbewerbung für "Online-Shopping Schutz Pro" über alle digitale Kommunikationskanäle hinweg überlegen. Im Rahmen des Konzeptes wurde eine Definition der Zielgruppe und die optimale Ansprache über die entsprechenden digitalen Kanäle erwartet. Dafür standen zwei Budgetvarianten zur Verfügung: ein "Kleinbudget" von 30.000 EUR und das "Großbudget" mit 100.000 Euro.

"Unsere Zusammenarbeit mit der FH St Pölten hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Potenzial von Österreichs Fachhochschul-StudentInnen ist", erklärt Günter Lischka, Bereichsleiter Privatkunden bei Drei, und zeigte sich von der Zusammenarbeit, den Ideen und dem Engagement der StudentInnen und der FH-Lektoren begeistert: "Das Projekt mit der FH St. Pölten und der MMA hatte zum Ziel, unseren topaktuellen Online-Shopping Schutz Pro mit kreativen und innovativen Marketingstrategien digital zu bewerben. Die Qualität der präsentierten Ergebnisse hat mich sehr beeindruckt - von der strategischen Herleitung bis hin zu den vielen Ideen."

Zwtl.: Digitales Lernen, digitale Marketingkonzepte und digitale Siegerehrung

Wie in Corona Zeiten üblich fanden die Pitch-Präsentationen vor der Jury mit Auftraggeber, Vertretern der MMA, Lektoren der FH St. Pölten und dem Studiengangsleiter vom Master Digital Marketing und Kommunikation FH-Prof. Ing. Dr. Harald Wimmer sowie die finale Siegerehrung als Zoom-Meeting online statt.

Die Auszeichnungen für die besten Kampagnen wurden vergeben an:

* 1. Platz: Julia Schweighofer mit ihren Vorschlägen für eine Kampagne zu "Imagine feeling safe on the Internet" * 2. Platz: Chiara Brammer mit ihren kreativen Ideen für "Online-Shopping Schutz Pro" * 3. Platz: Bernhard Laber mit seinem sehr analytischen Konzept zu "Drei - Macht´s einfach.Sicher"

"Für die StudentInnen war der bereits 6. MMA-Rookie Award eine anspruchsvolle und praxisorientierte Erfahrung. Digitale Konzepte mit realer Verknüpfung unter allen aktuellen Gegebenheiten bringen Jahr für Jahr Inspiration für die Auftraggeber aus der Praxis. Ich bin stolz, was die Studierenden heuer für Drei geliefert haben!", erklärte DI (FH) Harald Winkelhofer, Initiator des "MMA-Rookie Awards" und FH-Lektor am Master Studiengang für Digital Marketing & Kommunikation an der FH St. Pölten, während der virtuellen Preisübergabe. Die diesjährigen Sieger konnten sich über Gutscheine von Hutchison Drei Austria freuen.

Foto: Die GewinnerInnen des diesjährigen MMA Rookie Award für digitale Sicherheit beim Online-Shopping, vlnr Chiara Brammer, Julia Schweighofer und Bernhard Laber

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im Februar 2022 zum zweiten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

Zwtl.: Über MMA Austria

Die Mobile Marketing Association Austria (www.mmaaustria.at) ist die österreichische Landesorganisation der Internationalen Mobile Marketing Association. Die MMA Austria repräsentiert als unabhängige Interessensvertretung Vertreter der Mobile Marketing-Wertschöpfungskette wie Werbetreibende, Netzbetreiber, Agenturen, Medien, Mobile Marketer, Hersteller von Endgeräten und viele mehr. Die Mobile Marketing Association Austria dient als Plattform zum Austausch zwischen Entscheidungsträgern, Marketingfachleuten und Technologieexperten. Damit in einer zunehmend dynamischen und mobil vernetzten Welt Innovationen vorangetrieben und umgesetzt werden können, um gemeinsam die Zukunft des Marketings zu gestalten und gleichzeitig ein kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Mit ihren Mitgliedern trachtet die lokale Organisation danach, Mobile Marketing unter einem globalen Fokus zu betrachten, aber regionale relevante Aktionen zu unterstützen. Der Hauptfokus der Mobile Marketing Association Austria ist die Etablierung von mobilen Anwendungen als unerlässlichen Bestandteil des Marketingmix und damit der Userjourney. An der Spitze der MMA Austria stehen Präsident Gerald Smech, Co-CEO allUpp, und Vize-Präsident Dr. Josef Mantl, CEO der Full Service Kommunikationsagentur JMC.

