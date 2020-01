APA ots news: SapuraOMV und Partner geben erste Produktion aus SK408-Gasfeldern bekannt

Kuala Lumpur (APA-ots) -

SapuraOMV Upstream gibt die erste Produktion nach Inbetriebnahme Ende Dezember 2019 aus dem Larak-Gasfeld im Rahmen des SK408 Production Sharing Contract (PSC) bekannt. Die Produktion ist innerhalb des Budgets angelaufen. Die SK408-Gasfelder sind Teil des Fundes, die SapuraOMV Upstream in einer Bohrkampagne im Jahr 2014 gemacht hat. Die Felder werden an eine bestehende Gasaufbereitungsanlage angebunden und das Gas wird durch bestehende Pipelines zur weiteren Gasverarbeitung im PETRONAS LNG-Komplex in Bintulu transportiert.

"Diese Leistung wird unsere Präsenz auf dem bestehenden Markt stärken und uns zu einem der bedeutendsten Gasproduzenten des Landes und der Region machen", sagte SapuraOMV-Vorsitzender Tan Sri Dato' Seri Shahril Shamsuddin. "Dies wird unsere Position als vertrauenswürdiges und zuverlässiges Öl- und Gasunternehmen weiter festigen."

Die Entwicklung von SK408 zielt auf die Kommerzialisierung der Gasreserven aus den Feldern Gorek, Larak und Bakong, die dazu beitragen werden, den wachsenden Gasbedarf in Asien zu decken.

"Dieser Produktionsstart ist ein positives Signal und zeigt das Engagement der OMV in der Kernregion Asien-Pazifik. Er zeigt einmal mehr die Stärkung des Gasfokus in unserem Produktionsportfolio", sagte Johann Pleininger, Vorstandsmitglied für Upstream und stellvertretender Vorsitzender der OMV.

Die Entwicklung der SK408 ist nach der erfolgreichen Entwicklung und Produktionsaufnahme aus dem Gasfeld SK310 B15 das zweite große Upstream-Gasentwicklungsprojekt der SapuraOMV in Ost-Malaysia. Nach dem vollständigen Anlauf der ersten Phase der SK408, die die Felder Gorek, Larak und Bakong umfasst, wird eine Steigerung der Produktion von SapuraOMV auf mehr als 30.000 boe/d erwartet, wobei der Großteil davon Gas ist.

Die Partner von SapuraOMV unter SK408 PSC sind Sarawak Shell Berhad (30%) und PETRONAS Carigali Sdn. Bhd (30%).

Über SapuraOMV Upstream SapuraOMV Upstream mit Sitz in Kuala Lumpur ist eine strategische Partnerschaft zwischen Sapura Energy Berhad und OMV Exploration & Production GmbH, einer Tochtergesellschaft der österreichischen OMV Aktiengesellschaft.

SapuraOMV Upstream ist international tätig und verfügt über ein starkes Portfolio an Öl- und Gas-Assets in Malaysia sowie über Explorationsbeteiligungen in Mexiko, Australien und Neuseeland. Die Partnerschaft hat Malaysia als Drehscheibe für die Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum identifiziert. Die gebündelten Stärken und Kompetenzen werden den Weg für das Joint Venture zu einem führenden unabhängigen Öl- und Gasunternehmen ebnen.

OMV Aktiengesellschaft Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.200 im Jahr 2018 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit der Nordsee, dem Mittleren Osten & Afrika, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2018 lag die Tagesproduktion bei rund 427.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von 17,8 Mio Tonnen und etwa 2.100 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes. 2018 hat die OMV etwa 114 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die OMV wird bis 2025 EUR 500 Mio in innovative Energielösungen investieren.

