APA ots news: Trotz ungünstiger Marktbedingungen konnte die OMV eine solide Leistung erzielen:

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,16 Mrd in den ersten neun Monaten 2020

Wien (APA-ots) -

Leistungskennzahlen Jänner bis September 2020*

Konzern

* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 1,16 Mrd (-58%) Während Upstream durch den massiven Öl- und Gaspreisverfall stark betroffen war, erwies sich das Downstream-Geschäft als wesentlich resistenter. Downstream war in der Lage, den Gewinn im Gas- und Retail-Geschäft zu steigern.* Den Aktionären zuzurechnender Periodenüberschuss EUR -622 Mio; Ergebnis je Aktie in EUR -1,90; Ergebnis je Aktie in EUR -1,90 * Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 2.457 Mio (-20%) * Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1.147 Mio (-34%) * CCS ROACE vor Sondereffekten bei 6% in den ersten neun Monaten 2020

Upstream

* Durchschnittlicher Brent-Preis auf USD 41,06/bbl (-36%) gesunken * Durchschnittlicher CEGH Gaspreis auf 8,7 EUR/MWh (-43%) gesunken * Produktion bei 460 kboe/d (-4%). Dies hauptsächlich aufgrund der Produktionsausfälle in Libyen, welche teilweise durch Produktionssteigerungen in Malaysia kompensiert wurden. * Produktionskosten stabil bei USD 6,7/boe XYZ * Gesamtverkaufsmenge an Kohlenwasserstoffen auf 434 kboe/d (-6%) gesunken* Operatives Ergebnis vor Sondereffekten EUR -39 mn, aufgrund der niedrigen Öl- und Gaspreise, dem Rückgang von Verkaufsmengen hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass kein Libysches Öl am Markt verkauft werden konnte. * Aufgrund der reduzierten Ölpreis-Annahmen, übernahm OMV Upstream unbare Netto-Wertminderungen von EUR 1 Mrd vor Steuern im dritten Quartal 2020.

Downstream

* OMV Referenz-Raffineriemarge bei USD 2,69/bbl (-37%) hauptsächlich aufgrund niedriger Margen für Mitteldestillate und Benzin.* Der Raffinerie-Auslastungsgrad lag angesichts der Covid-19-Auswirkungen relativ robust bei 87% (-9%). * Gesamtverkaufsmenge Raffinerieprodukte auf 13,44 Mio t (-15%) gesunken * Erdgas-Verkaufsmengen auf 113,62 TWh (+24%) gestiegen * CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verhältnismäßig stabil bei EUR 1,14 Mrd (-11%) aufgrund eines verbesserten Gas- und Retail-Geschäftsergebnis.

Strategische Highlights 2020

September:

* 29. September: Ergebnisse der ordentlichen OMV Hauptversammlung 2020; Dividende von EUR 1,75 je Aktie genehmigt * 23. September: VERBUND erwirbt den 51 % Anteil der OMV an Gas Connect Austria* 22. September: OMV Raffinerie setzt Energieeffizienzmaßnahmen zur CO2-Reduktion * 21. September: OMV passt Ölpreis-Annahmen an * 9. September: Reinhard Florey als OMV Finanzvorstand wiederbestellt * 3. September: SapuraOMV gibt erste Produktion der SK408-Gasfelder aus Bakong bekannt

August

* 25. August: OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen* 12. August: Erneut Spitzenwertungen der ESG-Ratingagenturen für die Nachhaltigkeitsleistung der OMV

Juli

* 30. Juli: OMV Mitgliedschaften in Industrieverbänden im Einklang mit dem Pariser Abkommen * 29. Juli: OMV setzt weitere Schritte zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks * 28. Juli: OMV Vorstand bestätigt bestehende Dividendenpolitik und passt den Dividendenvorschlag auf EUR 1,75 an* 10. Juli: OMV erneut im FTSE4Good Index gelistet* 8. Juli: OMV und VERBUND starten den Bau der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Österreich

Juni

* 24. Juni: Lafarge, OMV, VERBUND und Borealis starten eine sektorübergreifende Zusammenarbeit für die Abscheidung und Nutzung von CO2 im großindustriellen Maßstab * 15. Juni: Elena Skvortsova nimmt ihre Tätigkeit als neues OMV Vorstandsmitglied für den Bereich Marketing & Trading auf * 8. Juni: OMV begibt Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd, welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden

April

* 3. April: OMV begibt Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd, welche insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an der Borealis AG verwendet werden * OMV unterstützt Hilfsorganisationen, Hilfsflüge sowie diverse Formen und Aktivitäten auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit Covid-19

März

* 26. März: OMV und Mubadala einigen sich auf Zahlung des Kaufpreises für den zusätzlichen 39% Anteil an Borealis in zwei Tranchen * 26. März: OMV beschließt Maßnahmenplan von mehr als EUR 4 Mrd zur Stärkung der Finanzkraft* 12. März: OMV unterzeichnet Vereinbarung zur Aufstockung ihrer Beteiligung an Borealis auf 75% für einen Kaufpreis von USD 4,68 Mrd, um sich in einer CO2-ärmeren Welt, neu zu positionieren* 12. März: OMV startet Verkaufsprozess ihres Tankstellengeschäfts in Deutschland* 12. März: OMV plant Verkauf ihrer Anteile an Gas Connect Austria* 11. März: Neues Vorstandsmitglied für den Bereich Downstream Marketing & Trading bestellt: Chief Commercial Officer Elena Skvortsova * 6. März: OMV und Gazprom unterzeichnen ein "Amendment Agreement" zum Basic Sale Agreement betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation durch OMV. Durch dieses Agreement werden die weiteren Verhandlungen auf 2022 verschoben.

Februar

* 10. Februar: OMV erhält erneut Leadership-Ranking für Klimawandel von CDP - OMV ist eine der Top-14 Öl- und Gasunternehmen weltweit

Jänner

* 13. Jänner: SapuraOMV und Partner geben erste Produktion aus SK408-Offshore-Gasfeldern in Malaysia bekannt

Hinweis: Zahlen in den folgenden Tabellen lassen sich möglicherweise aufgrund von Rundungsdifferenzen nicht aufaddieren. Die Differenzen zwischen den Prozentsätzen werden im gesamten Dokument in Prozentpunkten angezeigt. *Die genannten Werte beziehen sich auf 1-9/20; als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die Werte der ersten neun Monate des Vorjahrs.

Weitere Informationen finden Sie [hier im OMV Konzernbericht Jänner-September und Q3 2020] (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww w.omv.news%2Fl0VvYpvSmGgpqkSqoM3&data=04%7C01%7C%7Cfd794c8da25f4aee80 ff08d87bcff204%7Ca8f2ac6f681f4361b51fc85d86014a17%7C0%7C0%7C637395480 916301298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kL6KCDEtZyyYqNbiQ%2Fubh4 cSpgw%2F4lNSgz5XPofHZ%2FQ%3D&reserved=0).

Präsentation zu den Ergebnissen Jänner-September 2020

Sie können heute, 29. Oktober 2020, um 11:15 Uhr MEZ, die Präsentation der Ergebnisse Jänner-September 2020 via Live-Webcast für Journalistinnen und Journalisten [hier] (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww w.omv.news%2Fl0VvYpvSmGgpN9uqoM3&data=04%7C01%7C%7Cfd794c8da25f4aee80 ff08d87bcff204%7Ca8f2ac6f681f4361b51fc85d86014a17%7C0%7C0%7C637395480 916301298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Uh3ZP0sXXitJ38JCewXm8u3i OvsWndO04%2FPQufotNU0%3D&reserved=0) verfolgen. Unter demselben [Link] (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww w.omv.news%2Fl0VvYpvSmGgpN9uqoM3&data=04%7C01%7C%7Cfd794c8da25f4aee80 ff08d87bcff204%7Ca8f2ac6f681f4361b51fc85d86014a17%7C0%7C0%7C637395480 916311289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WoLIEbwGc%2FX2mLAtd3vnOl GhfzBPLTI39yJJ3Dr4pmg%3D&reserved=0) können Sie auch Ihre Fragen an uns senden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwas später am selben Tag auf der OMV Homepage abrufbar sein.

Video zum Ergebnis Jänner-September 2020 in Kürze [hier] (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fww w.omv.news%2Fl2vzxrzH8pZgmJh8LVM&data=04%7C01%7C%7Cfd794c8da25f4aee80 ff08d87bcff204%7Ca8f2ac6f681f4361b51fc85d86014a17%7C0%7C0%7C637395480 916311289%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TMRXpHfm5x%2F0P6DTb8ZhrB XwCnF%2BXTnPqZ8OKl5P3Lk%3D&reserved=0). Redaktionelle Verwendung honorarfrei.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 20.000 im Jahr 2019 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. 2019 lag die durchschnittliche Tagesproduktion bei 487.000 boe/d. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und Trading JV, mit einer jährlichen Kapazität von 24,9 Mio Tonnen. Darüber hinaus ist die OMV mit 36% an Borealis beteiligt, einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland. 2019 hat die OMV rund 137 TWh Gas verkauft. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie. Die OMV unterstützt den Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft und hat messbare Ziele für die Reduzierung der CO2-Intensität und die Einführung neuer Energie- und petrochemischer Lösungen festgelegt.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft Andreas Rinofner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com http://omv-mediadatabase.com

Social Media: http://facebook.com/OMV http://twitter.com/omv http://youtube.com/omv http://instagram.com/omv http://linkedin.com/company/omv

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0014 2020-10-29/08:10