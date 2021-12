APA ots news: Unbürokratisch und datensicher: Drei lanciert 3G-Zutrittssystem - BILD

* Drei Zutritts-Check vereinfacht Kontrolle des 3G-Status durch Arbeitgeber. * Einfache Integration der DSGVO-konformen Lösung in bestehendes Zutrittssystem. * Keine Speicherung von Gesundheitsdaten: Gültigkeitsdauer des EU Digital Covid Certificate (Grüner Pass) als Basis. * Einfache Anpassung der Gültigkeit und Dauer der Zutrittsberechtigung.

Die Kontrolle des 3G-Status am Arbeitsplatz, die seit 1. November 2021 verpflichtend ist, stellt viele Unternehmen vor einen großen administrativen Aufwand. Dazu sorgt die Speicherung der Daten für Unsicherheit. Die WKO forderte zuletzt Erleichterungen der Umsetzung in Betrieben. Abhilfe verschafft der Telekomanbieter Drei, der vor einem halben Jahr eine digitale Zutrittslösung für die Firmenzentrale entwickelt hat. Nach dem erfolgreichen firmeninternen Einsatz seit Anfang September, bietet Drei die skalierbare Anwendung unter dem Namen "Drei Zutritts-Check" österreichischen Unternehmen an, die eine sichere, kostengünstige und einfach integrierbare Lösung für den 3G-Check suchen. Als Basis dient die Gültigkeitsdauer des EU-digital Covid Certificates (Grüner Pass).

Elisabeth Rettl, Leiterin Geschäftskundenbereich bei Drei: "Wir bei Drei sehen uns als Komplettanbieter für das digitale Leben. Besondere Zeiten wie diese erfordern rasche Lösungen, die einfach funktionieren. Schon lange vor Inkrafttreten von 3G am Arbeitsplatz haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, wie wir in Pandemie-Zeiten ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleisten können. Nachdem sich unsere eigens entwickelte Lösung intern sehr rasch bewährt hat, war es für uns naheliegend, die kostengünstige, skalierbare Innovation auch anderen Unternehmen zugänglich zu machen."

Zwtl.: Rasche Anpassung an neue Verordnungen.

Der große Vorteil: Es werden keine Gesundheitsdaten der Mitarbeiter im Unternehmen gespeichert, sondern nur die Freischaltedauer im Zutrittssystem. Der Schutz und Sicherheitsaspekt für Mitarbeiter steht bei Drei Zutritts-Check im Vordergrund. Die österreichische Lösung ist DSGVO-konform und datensicher. Kunden können Anpassungen an neue Bedingungen einfach und selbst im System vornehmen (z.B. wenn die Gültigkeit des PCR-Tests ändert).

Zwtl.: Wie funktioniert das 3G Zutrittssystem?

Die neue Lösung umfasst ein Android Tablet mit Anbindung an das Drei Netz inklusive Standfuß und Halterung. Am Tablet befindet sich die digitale Anwendung, die an das Zutrittssystem des Unternehmens gekoppelt ist. Der Arbeitnehmer lässt beim Eingang den QR-Code seines grünen Passes via Drei Zutritts-Check App auf der Rückseite des Tablets auslesen. Anschließend wird im bestehenden Zutrittssystem des Unternehmens die Dauer der Gültigkeit und damit jene des "freien Zutritts" gespeichert.

Mehr Informationen zur 3G Zutrittslösung auf [www.drei.at/zutrittscheck] (https://www.drei.at/zutrittscheck).

Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0105 2021-12-03/11:35