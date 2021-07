APA ots news: Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (APA-ots) - Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank hat in der 1. Vergabesitzung 2021 die Finanzierung nachstehender 16 Forschungsprojekte (48 Anträge) mit rund 3,2 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

BÖHEIM, Rene (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Volkswirtschaftslehre): Die Volatilität von Einkommen und Beschäftigung in Österreich BRIGLAUER, Wolfgang (EcoAustria - Institut für Wirtschaftsforschung): Ökonomischer Nutzen der Verfügbarkeit und Verwendung von Hochbreitbandnetzen CUÑAT, Alejandro (Universität Wien/Institut für Volkswirtschaftslehre): Mobilität und Internationaler Handel: ein Gravitationsansatz HEIMBERGER, Philipp (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Politische Ökonomie von Staatsschulden, Wirtschaftswachstum und Zinsen im Kontext der Corona-Krise HOFMARCHER, Paul (Universität Salzburg/Department of Business, Economics and Social Theory): Analyse der Zentralbankkommunikation mithilfe fortgeschrittener Methoden der Textmodellierung KLIMEK, Peter (Complexity Science Hub Vienna - CSH): Finanzmarktstabilität und die Ausbreitung von realwirtschaftlichen Schocks entlang von Lieferketten KOCH, Sebastian (Institut für Höhere Studien - IHS): Prognose von Industrieproduktion und Außenhandel mit hochfrequenten Schienengüterverkehrsdaten KÖNIG, Thomas (Institut für Höhere Studien - IHS): Kaderschmiede sozialwissenschaftlicher Eliten. Analyse der Wirkung sozialwissenschaftlichen Wissens anhand der Absolventinnen und Absolventen des Instituts für Höhere Studien in Wien von 1965 - 2015 MATZLER, Kurt (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus): Innovation, Strategischer Wandel, und Wachstum in Familienunternehmen PELGER, Christoph (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut für Rechnungswesen, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung): Das Modell erwarteter Kreditverluste in IFRS 9 - Untersuchung der Konstruktion von Regelkonformität PICHLER, Paul (Universität Wien/Institut für Volkswirtschaftslehre): Digitale Zentralbankwährung: Design, Verwendung und makroökonomische Implikationen PODKAMINER, Leon (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Industrie 4.0, Migration und Beschäftigungsentwicklung: Eine intra-europäische Perspektive SCHLAG, Karl (Universität Wien/Institut für Volkswirtschaftslehre): Zur Theorie und Wirklichkeit von sich veränderndem Entscheidungsverhalten SPIES, Karoline (Wirtschaftsuniversität Wien/Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht): Streitbeilegung in der Mehrwertsteuer STROHMEIER, Dagmar (FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH): In Ausbildung, Arbeit oder Schulung?! Eine Längsschnittstudie der Erfolgsfaktoren von Migrant/innen WAGNER, Martin (Universität Klagenfurt/Institut für Volkswirtschaftslehre): Instabilität und Nichtlinearität der Geldnachfrage: Ökonometrische Theorie und empirische Analyse

Weiterführende Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website. https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.ht ml

Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Dr. Christian Gutlederer Pressesprecher (+43-1) 404 20-6900 christian.gutlederer@oenb.at www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0042 2021-07-14/10:00