APA ots news: Verkauf des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG...

Die OMV und EG Group haben die Transaktion für den Erwerb des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG Group abgeschlossen.

Wien (APA-ots) - Die OMV, das internationale, integrierte Öl-, Gas- und Chemieunternehmen mit Sitz in Wien, und EG Group, ein weltweit führender unabhängiger Tankstellenbetreiber, haben den Verkauf des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG Group mit Wirkung ab 1. Mai 2022 abgeschlossen. Der Vertrag umfasst den Verkauf von 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg.

Zuvor wurde die Bedingung der Freigabeentscheidung des deutschen Bundeskartellamts mit dem Abschluss von Verkaufsverträgen betreffend 48 Tankstellen (davon 24 ESSO und 24 OMV Standorte) in Baden-Württemberg und Bayern erfüllt.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt EUR 485 Mio. Als Teil der Vereinbarung wird EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen. Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund EUR 614 Mio und ist vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten.

Das OMV Tankstellengeschäft im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg war nur teilweise in die OMV Raffinerie Burghausen in Deutschland integriert, da die Raffinerie auf Petrochemische Produkte spezialisiert ist. Die OMV wird weiterhin ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die hoch integrierte Petrochemie und die Entwicklung dieser Wertschöpfungskette in Burghausen konzentrieren.

Mit der Veräußerung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland wird ein weiterer Entschuldungseffekt für die OMV in Höhe von etwa einer halben Milliarde Euro erreicht. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt des OMV Desinvestitionsprogramms erfolgreich umgesetzt.

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 36 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.400 im Jahr 2021 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien, Pflanzennährstoffen und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Refining & Marketing produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Zu den Aktivitäten gehört zudem Gas & Power Osteuropa, wo sie auch ein Gaskraftwerk in Rumänien betreibt. Im Geschäftsbereich Exploration & Production exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2021, inklusive der Produktion eines Joint Ventures in Russland, bei 486.000 boe/d mit einem Schwerpunkt auf der Produktion von Erdgas (~60%). Ab dem 1. März 2022 werden die russischen Unternehmen nicht mehr konsolidiert. Zu den Aktivitäten gehört Gas Marketing Westeuropa, wo sie auch Gasspeicher in Österreich und Deutschland betreibt.

Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.

