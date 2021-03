APA ots news: Volksbank lädt ihre Kunden mit neuer Out of Home-Kampagne zum Jahresgespräch - BILD

Die regionale Hausbank rückt die persönliche Bank-Beratung mit Testimonial Andreas Goldberger in einer österreichweiten Plakatoffensive in den Mittelpunkt.

Wien (APA-ots) - "Ihre Hausbank ist persönlich für Sie da" - unter diesem Claim zeigt der Volksbanken-Verbund von 14. bis 28. März 2021 mit einer österreichweiten Out of Home-Kampagne Präsenz. Das Sujet, das von der Wiener Werbeagentur Obscura kreiert wurde, zeigt Skisprung-Legende und Volksbank-Testimonial Andreas Goldberger im persönlichen Jahresgespräch mit einer Volksbank-Beraterin. Zu sehen ist die Kampagne auf insgesamt 740 Plakatstellen der EPAMEDIA im Umkreis aller heimischen Volksbank-Filialen von Wien bis Vorarlberg. Begleitet wird die Werbeoffensive durch gezielte Aktivitäten der acht regionalen Volksbanken, beispielsweise mittels Inseraten.

Zwtl.: Persönliche Beratung bleibt unersetzlich

Als regionale Hausbank ist die Volksbank in ganz Österreich als zuverlässiger, schneller und flexibler Partner stets nahe an den Kundinnen und Kunden. Dabei bleibt die persönliche Beratung ein wesentlicher Bestandteil - und das auch in Zeiten, in denen hausbanking, Selbstbedienungs-Foyers und Beratungsmöglichkeiten per Telefon auf immer breiteren Zuspruch stoßen. "Als Hausbank für Unternehmer und unternehmerisch denkende Privatkunden steht die Volksbank für kompetente, persönliche Beratung. Das Sujet unserer aktuellen Außenwerbeoffensive zielt auf den Vertriebsschwerpunkt des Jahresgesprächs ab, bei dem die Beraterinnen und Berater in der Region gezielt auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen und mit ihnen gemeinsam den jährlichen Finanzcheck durchführen", so Wolfgang Layr, Bereichsleiter Kommunikation und Marketing der VOLKSBANK WIEN AG, über die aktuelle Out of Home-Kampagne.

Auch EPAMEDIA-Sales Director Marcus Zinn zeigt sich begeistert von der neuen Out of Home-Kampagne des Volksbanken-Verbundes und erklärt: "Nachdem wir die Volksbank im Frühjahr 2020 als Neukunden gewinnen konnten, freuen wir uns, unsere Plakatstellen im gesamten Bundesgebiet rund um die Volksbank-Filialen auch für die aktuelle Kampagne mit keinem Geringeren als Andreas Goldberger als Testimonial zur Verfügung stellen zu dürfen."

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,4 Mrd. Euro und betreut mit 3.268 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 249 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum 31.12.2020, veröffentlicht am 26.02.2021). Weitere Informationen auf www.volksbank.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

