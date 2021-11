APA ots news: VOLKSBANK spendet für jedes Feedback fünf Euro an den Verband der österreichischen Tafeln - BILD

Die Volksbanken haben sich im Rahmen einer österreichweiten Kommerzkredit-Kunden-Befragung eine ungewöhnliche Aktion einfallen lassen.

Wien (APA-ots) - Wie wichtig der bewusste Umgang mit Lebensmitteln ist, haben die Volksbanken bereits mit der erfolgreichen Initiative [bewusstessen21] (https://bewusstessen21.at/) bewiesen. Nun folgt der nächste Coup: Nach einer regen Umfrage-Teilnahme der Kommerzkredit-Kunden übergab die nachhaltig orientierte Banken-Gruppe nun einen Scheck in Höhe von 3.000 Euro an die Geschäftsführerin des Verbands der österreichischen Tafeln, Sandra Dudek. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Volksbank-Kundinnen und -Kunden, die sich Zeit genommen haben, damit unsere Mitgliedstafeln künftig noch mehr Menschen in akuten Notlagen mit geretteten Lebensmitteln versorgen können", betont Dudek.

Zwtl.: Eine durch und durch nachhaltige Organisation

"Regionale Kommerzkunden sind für den gesamten Volksbanken-Verbund eine wichtige Zielgruppe. Daher haben wir in einem Projekt zur Prozessoptimierung von Kommerzkrediten ihre Bedürfnisse erhoben, um diese künftig noch besser servicieren zu können", erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG. Volksbank Salzburg eG Generaldirektor Andreas Höll, Sponsor des Projektes, begründet die Auswahl der Organisation unter anderem wie folgt: "Der Verband der österreichischen Tafeln weist gewisse Parallelen zum Genossenschaftsgedanken auf, weil er als Dachorganisation die Interessen der stark regional verwurzelten Tafeln vertritt. Zudem ist er eine durch und durch nachhaltige Organisation." Der Verband fungiert unter anderem als Schnittstelle zwischen den Warenspendern und den regionalen Tafeln, um die bedarfsgerechte Verteilung in Österreich zu organisieren. Insgesamt gibt es zehn regionale Verbandsmitglieder.

Zwtl.: Nachmachen erwünscht

Laut Schätzungen werden in Österreich pro Jahr rund 500.000 Tonnen Lebensmittel in Privathaushalten, Handel, Gastronomie, Produktion und Landwirtschaft weggeworfen. Zugleich gelten 1,5 Millionen Menschen als armutsgefährdet oder von manifester Armut betroffen. "Wir hoffen, dass die Win-Win-Aktion der Volksbank möglichst viele Nachahmer findet, damit die Schere zwischen dem Nahrungsmittelbedarf und der Verschwendung künftig immer kleiner wird", appelliert die Geschäftsführerin der NGO.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 31,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.204 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 242 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2021). Weitere Informationen auf www.volksbank.at. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

