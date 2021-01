APA ots news: Volksbank und ERGO verlängern Zusammenarbeit bis 2032 - BILD

Die Volksbanken vertrauen bereits seit 36 Jahren auf ERGO als Versicherungspartner. Im Zuge einer Neuausschreibung punktete der Versicherer nun mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Wien (APA-ots) - Von der Sachversicherung bis hin zur Pensionsvorsorge bietet die Volksbank in Kooperation mit ERGO seit Jahrzehnten die passende Versicherung für jedes Kundenbedürfnis. Im Zuge einer Ausschreibung konnte sich ERGO nun gegen renommierte nationale und internationale Versicherungsgesellschaften durchsetzen: Die langjährige Zusammenarbeit im Versicherungsbereich wird damit vorzeitig bis zum 31. Dezember 2032 verlängert. Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, erklärt dazu: "Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen für die Volksbank stets im Mittelpunkt. Auf ebendieser Basis entscheidet sich auch, mit welchen Kooperationspartnern wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns, dass sich unser langjähriger Partner ERGO abermals beweisen konnte. Dadurch sind wir im Versicherungsbereich auch in Zukunft optimal aufgestellt."

Zwtl.: Nachhaltige Zusammenarbeit mit gemeinsamer Digitalisierungs-Strategie

Im Fokus der Ausschreibung standen nicht nur das Produktportfolio, sondern vor allem eine überzeugende Strategie in den Bereichen Wachstum, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dazu führt der Generaldirektor aus: "Im Rahmen des Auswahlverfahrens hat ERGO vor allem mit einer Corporate-Responsibility-Strategie gepunktet, mit der wir uns als Volksbanken-Verbund stark identifizieren können. Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges Handeln langfristig mit wirtschaftlichem Erfolg verbunden ist. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass dies auch von unseren Partnern gelebt wird." Darüber hinaus verbindet die Volksbank und ERGO eine Digitalisierungsstrategie, die in den vergangenen Jahren stark vorangetrieben wurde. Denn auch im Versicherungsbereich ändern sich die Kundenbedürfnisse hinsichtlich Beratung sowohl in der Filiale als auch in der digitalen Welt. Bereits jetzt können via hausbanking, dem digitalen Bankgeschäft der Volksbank, fünf ERGO Produkte online abgeschlossen werden.

Zwtl.: Beste Servicequalität

Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG, zeigt sich erfreut über die Fortsetzung der Kooperation und erklärt: "Wir sind stolz, nach Jahrzehnten der erfolgreichen Zusammenarbeit weiterhin als Top-Service-Anbieter an der Seite der Volksbank stehen zu dürfen. Uns vereinen nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch gemeinsame Werte, allen voran der Anspruch, den Kundinnen und Kunden stets die beste Servicequalität zu bieten." Vor wenigen Monaten wurde ERGO im Zuge des größten Service-Rankings Österreichs, das die Analysegesellschaft ServiceValue gemeinsam mit der Goethe-Universität Frankfurt erstellt hat, als Service-Champion prämiert. "Dieser Erfolg motiviert uns, gemeinsam mit unserem Vertriebspartner weiterhin die besten, maßgeschneiderten Lösungen für die Volksbank-Kunden bereitzustellen", so Mag. Christian Noisternig, ERGO Vorstandsmitglied, verantwortlich für Vertrieb und Marketing, abschließend.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 28,9 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.400 Mitarbeitern in 264 Vertriebsstellen rund 1,1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2020). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zwtl.: Über die ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung AG ist mit ihrer weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte eines der führenden Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt. Als Tochtergesellschaft der ERGO Austria International AG ist sie Teil der ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Im Rahmen strategischer Kooperationen mit den Partnern Volksbanken und UniCredit/Bank Austria sowie über den eigenen Außendienst, angeschlossene Makler, Agenturen und den Direktvertrieb bietet sie ein kundenorientiertes, bedarfsgerechtes Produktsortiment an Lebens-, Kranken- und Schaden-/Unfallversicherungen für den privaten sowie betrieblichen Bereich an. Infos unter [www.ergo-versicherung.at] (http://www.ergo-versicherung.at/) bzw. [www.ergo-austria.com] (http://www.ergo-austria.com/)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. Wolfgang Layr PR & Kommunikation Tel.: +43 1/40137 - 3550 eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at

ERGO Austria International AG Mag. Pia Greinstetter, MA Pressekontakt Tel.: +43 1 27444-3703 eMail: presse@ergo-versicherung.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0018 2021-01-18/09:00