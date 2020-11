APA ots news: Wiener Stadtwerke: Wien Energie, Wiener Lokalbahnen und WienIT: GeschäftsführerInnen wiederbestellt

Michael Strebl, Monika Unterholzner und Daniela Lidl führen ihre Konzernunternehmen sicher durch die Krise - für fünf Jahre als GeschäftsführerInnen wiederbestellt

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der Wiener Stadtwerke hat für deren Konzernunternehmen Wien Energie, Wiener Lokalbahnen und WienIT drei GeschäftsführerInnen wiederbestellt. "Sie haben jeweils bewiesen, dass sie das Unternehmen nicht nur durch die Corona-Krise, sondern auch in eine klimaneutrale Zukunft führen können", sagt der Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Martin Krajcsir.

Zwtl.: Stabil aufgestellt: Wien Energie für eine klimaneutrale Zukunft

"Michael Strebl hat Wien Energie neu aufgestellt und stark am Markt positioniert. Er hat bewiesen, dass Wien Energie krisensicher ist. Er richtet den Blick nach vorne und setzt auf umweltfreundliche Lösungen", sagt der stellvertretende Generaldirektor, Peter Weinelt, zur Wiederbestellung von Michael Strebl. Strebl konnte in seiner Zeit als Geschäftsführer nicht nur die Schlagkraft im Vertrieb erhöhen, sondern hat auch mehrere richtungsweisende Innovationsprojekte aufgesetzt. 2019 hat Wien Energie das beste Ergebnis der Firmengeschichte erreicht. Michael Strebl fungiert seit Oktober 2016 als Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie. Die wirtschaftliche Bonität von Wien Energie schlägt sich auch in hervorragenden Ratings der Agenturen Fitch und Standard & Poors nieder.

Zwtl.: Emissionsarm und kundInnenfreundlich: die Wiener Lokalbahnen

"Die Wiener Lokalbahnen leisten einen wertvollen Beitrag für eine emissionsarme und nutzerfreundliche Mobilität. Seit der Bestellung von Monika Unterholzner als Geschäftsführerin verzeichnet die Badner Bahn steten Fahrgastanstieg mit einem Rekordwert von 13,4 Mio. Fahrgästen im Jahr 2019", so Krajcsir. Monika Unterholzner ist seit 2017 als Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen tätig. Die KundInnenfreundlichkeit offenbart sich auch im aktuellen "Last Mile"-Projekt in Maria Enzersdorf. Hier ergänzen die WLB ihr Angebot und stellen bei Bedarf einen barrierefrei nutzbaren Kleinbus - mit Platz für bis zu sieben Fahrgäste - für den Weg zur Badner Bahn bereit. Auch verantwortet Unterholzner die Erweiterung und den Ausbau des Verkehrsangebots der Badner Bahn ab Dezember 2020 gemeinsam mit Bund, Ländern und VOR (Verkehrsverbund Ost-Region).

Zwtl.: Mit Sicherheit: WienIT führt in eine flexible, digitale Arbeitswelt

"Daniela Lidl garantiert einen ganzheitlichen Blick auf unsere Unternehmen. Sie setzt auf sichere, innovative und effiziente Lösungen und treibt ganz im Sinne von Green IT nachhaltige und ressourcenschonende Maßnahmen voran", so Weinelt. Diese fügen sich optimal in die Konzernstruktur ein, heben Synergien und ermöglichen Kostenersparnisse für den gesamten Konzern. Lidl entwickelt dabei das Geschäftsmodell der WienIT partnerschaftlich mit den Konzernunternehmen weiter - und sorgt für technologischen Fortschritt sowie höchste IT-Sicherheit im Konzern. Der reibungslose Ablauf mit modernster Technik im Hintergrund ist wettbewerbsentscheidend für die Wiener Stadtwerke und ihre Teilunternehmen und führt sie sicher durch jede Krise. So auch die MitarbeiterInnen, die nicht nur in Corona-Zeiten ihrer Tätigkeit überall problemlos nachgehen konnten, sondern auch zukünftig ihr Potenzial an einem modernen, digitalen Arbeitsplatz entfalten können. Daniela Lidl fungiert seit Februar 2017 als Geschäftsführerin der WienIT.

Zwtl.: Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Der Wiener Stadtwerke-Konzern leistet einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Stadt Wien. Die verlässliche und umweltverträgliche Versorgung mit Energie liegt ebenso im Verantwortungsbereich des Konzerns wie die Sicherstellung eines leistungsfähigen Öffentlichen Personennahverkehrs. Einen weiteren Konzernbereich bilden Bestattung und Friedhöfe Wien. Die Wiener Stadtwerke erwirtschaften jährlich Umsatzerlöse von mehr als drei Milliarden Euro. 15.000 MitarbeiterInnen sind im Jahresdurchschnitt für den Konzern tätig. Bis 2024 investiert der Konzern 3,4 Milliarden Euro in klimafreundliche Projekte.

