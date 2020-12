Apache kündigt seit dem Jahr 1965 eine Dividende an

Die amerikanische Ölgesellschaft Apache Corporation (ISIN: US0374111054, NYSE: APA) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 2,5 US-Cents je Aktie an ihre Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 22. Februar 2021 (Record date: 22. Januar 2021), wie am Montag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,10 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 14,61 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,68 Prozent. Das Unternehmen zahlt bereits seit dem Jahr 1965 eine Dividende an seine Investoren. Im März 2020 kündigte Apache eine Kürzung der Dividende von 25 US-Cents auf 2,5 US-Cents vierteljährlich an. Apache ist eine Öl- und Gasexplorationsgesellschaft mit Projekten in den USA, Ägypten und der britischen Nordsee. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 1,12 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,47 Mrd. US-Dollar), wie am 4. November 2020 berichtet wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 42,97 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de