APERGY/ECOLAB - Merger sorgt für Kursfantasie

Ecolab Inc. - WKN: 854545 - ISIN: US2788651006 - Kurs: 192,635 $ (NYSE) Apergy Corp. - WKN: A2JKUF - ISIN: US03755L1044 - Kurs: 32,170 $ (NYSE)

Unter den Tagesgewinner in den USA findet man heute die beiden Aktien der Unternehmen Apergy und Ecolab. Ecolab ist ein bekannter Anbieter für Reinigungs- und Hygienedienstleistungen, beispielsweise bei Hotels, Restaurants oder auch in Krankenhäusern. Apergy wiederum ist ein Öl- und Gasexplorer. Heute gaben beide Unternehmen eine Fusion bekannt, doch wie passt das zusammen?

Nun, Ecolab hat eine Energiesparte und ist auch in der Exploration tätig. Diese Sparte will man nun mit Apergy fusionieren. Die kombinierte Firma wird voraussichtlich 3,5 Mrd. USD Umsatz generieren und ein EBITDA vor Synergien von 615 Mio. USD, bereits auf Basis der 2019er-Zahlen berechnet. Im Zuge des Deals wird Apergy 127 Mio. Aktien an die Ecolab-Shareholder ausgeben. Auf Basis des gestrigen Schlusskurses wäre das Unternehmen damit mit 3,9 Mrd. USD bewertet. Hinzu kommen Schulden von knapp 500 Mio. USD. Nach der Transaktion wird Ecolab 62 % an der neuen Firma halten und Apergy 38 %. Einsparungen von je 75 Mio. USD in den kommenden zwei Jahren erhoffen sich die Beteiligten.

Charts machen Lust auf mehr

Am Markt kommt dieser Schritt gut an, die Aktien beider Unternehmen legen zu. Die Apergy-Aktie könnte aus technischer Sicht über 33,85 USD eine mittelfristige Bodenbildung abschließen und im Zuge der dann zu erwartenden neuen Aufwärtsbewegung Kurse von 33,85 und 43,37 USD ansteuern. Zuvor wäre ein Gapclose bei 30,84 USD zu begrüßen, um den Chart zu bereinigen.

Apergy-Aktie

Die Ecolab-Aktie wiederum bricht heute dynamisch über den Widerstand bei 187,85 USD und eine kurzfristige Abwärtstrendvariante aus. Die Chancen stehen damit gut, dass der Wert die Ausbruchsbewegung in Richtung 200 USD und darüber 209,87 USD fortsetzt. Strategische Absicherungen bei der Aktie könnten unter dem Zwischentief bei 184,15 USD in den Markt gelegt werden.

Ecolab-Aktie

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)