NBAA-BACE – Die Aircraft Performance Group (APG) kündigt iPreFlight Genesis™ Pro an, eine neue Lösung für die nahtlose Koordination zwischen Flugplanern und Flugpersonal, die eine optimierte globale Flugplanung mit integrierter Strecken-, Start- und Lande-Performance ermöglicht. iPreFlight Genesis Pro ist der Höhepunkt der mehr als 20 Jahre umspannenden Erfolgsbilanz von APG bei der Bereitstellung von Runway-Performance-Informationen für mehr als 350 Flugzeugprofile und mehr als 9.000 überwachte Flughäfen in Kombination mit den Streckenführungs- und Einreichungskompetenzen von RocketRoute und globalen ChartData-Diensten von Seattle Avionics. APG, RocketRoute und Seattle Avionics schlossen sich vor Kurzem unter dem Dachunternehmen AFV Partners LLC zusammen.

iPreFlight Genesis Pro bietet optimierte und voll integrierte Instrumente für Flugplaner und Flugpersonal. Flugplaner haben Zugang zu einer umfassenden und flexiblen webbasierten Anwendung für Aspekte wie globale Streckenführung, Runway-Performance, Gewichtsausgleich sowie Berechnung und Einreichung von Flugplänen. Das Flugpersonal kann die iPad-Anwendung nutzen, um zu jedem gegebenen Zeitpunkt Streckenpläne zu überprüfen und zu ändern, Berechnungen der Runway-Performance zu verifizieren und Gewichtsausgleichparameter zu überprüfen. Strecken- und Flugpläne werden zwischen Web- und iPad-Anwendungen vollständig synchronisiert. Dies erlaubt die nahtlose bidirektionale Zusammenarbeit zwischen Piloten und Flugplanern, erübrigt ineffiziente Telefonate, reduziert operative Reaktionszeiten und verbessert die Kommunikationsgenauigkeit.

„Die Flugvorbereitung lässt sich auf eine wichtige Frage reduzieren: Was ist die sicherste, richtlinienkonforme, effizienteste und schnellste Art ans Ziel zu kommen auf Basis einer optimierten Streckenführung und unter Einbeziehung der Leistungsparameter meines Flugzeugs?“, so Shawn Mechelke, Vorsitzender der Aviation Group bei AFV Partners. „Das Runway-Performance-System von APG ist im Geschäftsflugverkehr branchenführend. Mit der globalen Streckenoptimierung und Flugplaneinreichung von RocketRoute und den globalen Karten von Seattle Avionics bündelt iPreFlight Genesis Pro die vielen Daten, Berechnungen und Leistungskriterien in einer nahtlosen Schnittstelle, die leistungsstark, benutzerfreundlich und in Mobil- und Web-Anwendungen integriert ist, egal wo auf der Welt die Reise hinführt.“

„iPreFlight Genesis Pro kombiniert auf einzigartige Weise die Assets und das geistige Eigentum aller drei Unternehmen in unserer Aviation Group, um die Flugroute auf Basis mehrerer Parameter wie Flugzeugtyp, Ladefaktor, Wetterbedingungen und weiterer Datenpunkte zu optimieren. Für unsere Kunden bedeutet dies eine renditestarke Investmentlösung mit einer bedeutsamen Nachhaltigkeitswirkung dank eines optimierten Treibstoffprofils“, so Tony Aquila, Gründer, Chairman und CEO von AFV Partners. „Diese Lösung ist die erste von vielen, bei der die Mitarbeiter, Technologie und Daten von APG, RocketRoute und Seattle Avionics genutzt werden, um neue Produkte zu schaffen, die einen dauerhaften positiven Einfluss auf die Luftfahrt und die Umwelt haben werden.“

HAUPTVORTEILE

Echtzeitreaktionsfähigkeit bietet Kunden eine hervorragende Erfahrung

Vereinfacht Arbeitsabläufe für Flugplaner und Flugpersonal

Reduziert Schulungskosten

Reduziert ungeplante Ausfallzeiten

Senkt Betriebskosten und Gesamtbetriebskosten

WICHTIGSTE FUNKTIONEN

Bidirektionale Synchronisierung zwischen Flugplanern und Flugpersonal

In die Flugplanung integrierte Runway-Performance

Globale Streckenplanung und Einreichung

Gewichtsausgleich

Globale Karten für die Flugvorbereitung und Nutzung während des Flugs

Unterstützung von Web-Plattformen und Mobilgeräten

Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) erlauben die Verbindung mit Anwendungen von Kunden

Über About Aircraft Performance Group

Die Aircraft Performance Group (APG) ist ein führender Anbieter von eigens entwickelten Softwarelösungen für den Flugbetrieb für den Aftermarket der Luftfahrtindustrie. APG betreibt ein SaaS-Geschäftsmodell mit Fokus auf das Firmen- und Geschäftsflugverkehrssegment der Luftfahrtindustrie. www.flyapg.com

Über RocketRoute

RocketRoute ist eine führende Softwareplattform, die die Streckenplanung und Flugplaneinreichung für Fluglotsen vereinfacht. Die Lösungen von RocketRoute umfassen den privaten, geschäftlichen und kommerziellen Flugverkehr und bilden das Rückgrat vieler Rettungseinsätze in Europa. www.rocketroute.com

Über Seattle Avionics

Seattle Avionics schafft durch seine cloudbasierten Lösungen überzeugende Pre-Flight- und In-Flight-Nutzererfahrungen, die Nutzern direkten Zugang zu Flugplanung, Wetter, Treibstoffpreisen und Gruppendokumentverwaltung für den allgemeinen Luftverkehrsmarkt bieten. Die ChartData-Marke, unter der das Unternehmen globale FAA-zertifizierte Karten und Daten mit Georeferenzierung führt, hat sich in führenden Bordelektroniksystemen auf der ganzen Welt bewährt. www.seattleavionics.com

Über AFV Partners

AFV Partners ist ein von dem Serienunternehmer und Technologieinvestor Tony Aquila gegründetes und durch die größten und erfahrensten Investoren der Welt gestütztes langfristiges Kapitalvehikel, das auf globaler Ebene in missionskritische Software, Daten und umwälzende Marktplätze mit positiver Umweltbilanz investiert. AFV Partners hat seinen Hauptsitz in Argyle (Texas) mit Niederlassungen in Jackson Hole (Wyoming) und Zürich (Schweiz). www.afvpartners.com

