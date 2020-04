Apobank erwartet 2020 trotz Corona-Krise stabiles Ergebnis

Frankfurt (Reuters) - Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) rechnet trotz der Corona-Krise für 2020 mit einem stabilen Gewinn.

"Den Jahresüberschuss nach Steuern halten wir weitgehend auf dem 2019er-Niveau", sagte Vorstandschef Ulrich Sommer am Mittwoch. Die Krise wirke sich bislang nur auf einige Teilbereiche spürbar aus. 2019 legte der Überschuss dank der Ausweitung der Kreditvergabe und Zuwächsen in der Vermögensverwaltung um zwei Prozent auf 64,1 Millionen Euro. Davon will die Bank zwei Prozent (Vorjahr: vier Prozent) an ihre Mitglieder als Dividende ausschütten. "Diesen Vorschlag werden wir in den anstehenden Gremiensitzungen intensiv diskutieren", sagte Sommer. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Banken aufgerufen, mindestens bis Oktober keine Gewinne auszuschütten.

Die Genossenschaftsbank betonte, sie gehe mit einer guten Kapitalbasis und einer soliden Liquiditätsausstattung in die Krise. Wegen der Ausweitung des Geschäfts schrumpfte die harte Kernkapitalquote per Ende 2019 auf 15,2 Prozent, nach 16,7 Prozent ein Jahr zuvor.