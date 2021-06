App geknackt - Weltweiter Schlag gegen Organisierte Kriminalität

Frankfurt/Amsterdam (Reuters) - Mit einer weltweit konzertierten Aktion in 16 Ländern ist den Behörden ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen.

Bei Razzien in mehr als 700 Wohnungen wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen und über 48 Millionen Dollar an Bargeld und Kryptowährungen beschlagnahmt, wie Europol am Dienstag mitteilte. Die weltweite Aktion ging auf Ermittlungen des FBI und australische Ermittler zurück, die ein von Kriminellen genutztes Kommunikationsnetzwerk geknackt und so Millionen verschlüsselter Nachrichten gelesen hatten. In Deutschland durchsuchten Ermittler 150 Objekte und nahmen mehr als 70 Verdächtige fest. Sie sollen schwerste Straftaten im Bereich der Organisierten Kriminalität begangen haben, wie hessische Ermittler und das Bundeskriminalamt mitteilten.

Zu den beteiligten Ländern gehörten neben Deutschland, den USA und Australien auch Österreich, Schweden, Dänemark, Estland, Litauen, Norwegen, Schottland und Großbritannien. In Australien wurden den Angaben der dortigen Behörden zufolge 224 Personen festgenommen, darunter Mitglieder krimineller Motorradgangs, in Neuseeland 35. In Europa verkündete Europol unter anderem die Festnahme von 70 Personen in Schweden und 49 Verdächtigen in den Niederlanden. Die Operation unter dem Decknamen "Greenlight/Trojan Shield" sei eine der größten und ausgeklügelsten Aktionen gegen Kryptonetzwerke gewesen, hieß es bei einer Pressekonferenz von Europol. Die Ermittlungen gingen auf Informationen der US-Strafverfolgungsbehörden zurück und liefen bereits seit ein paar Jahren.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen unter Nutzung von verschlüsselten Kommunikationsnetzwerken und Kryptohandys betrieben zu haben. Bei diesen Geräten handelt es sich um präparierte Smartphones, auf denen eine App installiert ist, mit der Kommunikation abhörsicher gemacht werden kann. Den Behörden sei es gelungen, die Verschlüsselung zu knacken und so weitreichende Einblicke in das Dunkelfeld krimineller Handlungen zu erhalten, erklärten die Behörden. "Wir waren in den Hintertaschen der organisierten Kriminalität", sagte der Leiter der australischen Bundespolizei, Reece Kershaw. Die Kriminellen hätten nur über Drogen, Gewalt und Mord gesprochen.