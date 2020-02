Apple: Anleger noch gelassen

Nach Ausbruch über das Jahreshoch aus 2018 bei 233,47 US-Dollar zündete die nächste Rallyestufe in der Apple-Aktie und katapultierte diese an das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement die 324,94 US-Dollar aufwärts. Dort angekommen stellte sich zunächst eine Seitwärtsbewegung Anfang dieses Jahres ein, womit die Hürde bestehend aus dem Fibo ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Im gestrigen Handel fiel das Papier entsprechend nach der Gewinnwarnung zurück und hat nun eine Kurslücke im Chartverlauf hinterlassen. Gut möglich, dass dies zum Anlass für weitere Verkäufe genutzt wird, technisch lässt sich das Handelsgeschehen sehr gut eingrenzen.

Konsolidierung möglich

Solange die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen anhält, ist zunächst noch kein Handlungsbedarf gegeben. Erst bei einem nachhaltigen Rückfall mindestens unter das Niveau von 302,75 US-Dollar dürfte sich eine größere Korrektur in Richtung der markanten Unterstützungszone aus Ende 2019 bei 268,37 US-Dollar einstellen. Genau auf diesen Fall können Investoren beispielsweise über ein Investment in das mit einem Hebel von annähernd von 100 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA9QFR setzen. Eine überraschende Rückkehr über die aktuellen Rekordstände von 327,85 US-Dollar dürfte aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 360,00 US-Dollar freisetzen.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 319,75 // 322,85 // 423,09 // 330,00 // 334,75 // 340,15 US-Dollar Unterstützungen: 313,85 // 308,66 // 302,78 // 297,15 // 292,75 // 289,93 US-Dollar

Fazit

Erst wenn Apple nachhaltig und im Idealfall per Wochenschlusskurs unter die Verkaufsmarke von 302,00 US-Dollar zurückfällt, werden Short-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KA9QFR mit einem Zielbereich bei zunächst 289,37 und 268,25 US-Dollar interessant. Die maximale Rendite-Chance auf diesem Weg beträgt über 400 Prozent, das Ziel im Schein beträgt 3,36 Euro. Die Verlustbegrenzung von sicherheitshalber 314,00 US-Dollar gemessen am Basiswert erfordert dagegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,88 Euro. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage angesetzt, eine engmaschige Beobachtung wird jederzeit erforderlich sein.

Strategie für fallende Kurse WKN: KA9QFR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,16 - 0,31 Euro Emittent: Citi Basispreis: 322,00 US-Dollar Basiswert: Apple KO-Schwelle: 322,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 319,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,36 Euro Hebel: 90,4 Kurschance: + 400 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.