APPLE - Bullenmarkt intakt, Kursverluste halten sich in Grenzen

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 275,290 $ (NASDAQ)

Seit dem Jahr 2003 ist der EMA50 (blau) die federführende dynamische Unterstützungsstruktur. Im Zuge der FInanzkrise wurde der EMA ab Oktober des Jahres 2008 temporär unterschritten. Das kann also durchaus geschehen, klar. Dennoch: 2013, 2016 und Anfang 2019 konnten Korrekturbewegungen auf dem EMA beendet werden und neue Rallys wurden gestartet. Soalnge Apple über dem EMA50, also über 181,xx USD notiert, ist der Bullenmarkt in der Aktie sauber intakt.

Der EMA50 liegt derzeit bei 181,xx USD als Auffangnetz im Markt. Nur damit Sie eine Vorstellung haben, wie weit der Kurs korrigieren könnte ohne den Bullenmarkt aufzugeben. Bei ca. 224 USD liegt der EMA20 (gelb) als Unterstützung, die derzeit Relevanz hat. Der Chart besagt nicht, dass die Aktie dahin korrigieren muss! Nein. Der Chart zeigt lediglich, dass bei Erreichen dieses Preisniveau eine Wende nach oben wahrscheinlich wäre. Gerade für langfristig ausgerichtete Börsianer hilfreich.

Anbei eine Seite, die Indizes, Gold, Silber, Öl, Bitcoin, Ethereum und Währungen in Echtzeit zeigen. Kurse und Charts. Die Realtimekursliste und die Charts mit Indikatoren sind jetzt zugänglich und funktionieren.Der Händlerbildschirm (kostenlos): https://go.guidants.com/de/#c/162227

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)