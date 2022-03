APPLE - Chance für die Bullen

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 155,090 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte im September 2020 zu einem Allzeithoch bei 137,98. Nach einem kurzen Rücksetzer auf 103,10 USD bildete sich ein Trendkanal heraus. Am 13. Dezember erreichte der Wert mit einem Hoch bei 182,13 USD die Oberkante dieses Kanals.

Wenige Tage später scheiterte die Aktie an diesem Hoch. Seitdem befindet sie sich in einer Korrekturbewegung. Diese lässt sich bisher in einem bullischen Keil eingrenzen. Am Montag setzte der Wert auf der Unterkante des Aufwärtstrendkanals und des Keils auf. Gestern löste er sich mit einer langen weißen Kerze.

Jetzt Rallystart?

Die gestrige Tageskerze könnte der Beginn einer neuen Rally in der Apple-Aktie sein. Ein Anstieg an die Oberkante des Keils bei aktuell 170,81 USD wäre möglich. Gelingt der Aktie ein Ausbruch aus dem Keil, dann könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 200 USD kommen.

Sollte der Wert aber das Tief vom Montag bei 150,10 USD durchbrechen, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 138,27 USD und 116,21 USD möglich. Damit würde die Aktie auf ihren Aufwärtstrend seit Januar 2019 abfallen.

Fazit: Die Apple-Aktie hat am Montag möglicherweise das Korrekturtief markiert. Von hier aus kann eine größere Rally starten. Zumindest ergibt sich hier ein gutes CRV.

Zusätzlich lesenswert:

BASF - Kann die Erholung weitergehen?

NASDAQ 100 - Bodenbildung noch immer möglich

ALLIANZ - Wird die Erholung heute gestoppt?

Apple-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)