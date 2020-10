APPLE - Die Zahlen müssen es richten

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 111,200 $ (NASDAQ)

Bis an den Kurszielbereich um 138,00 USD war die Aktie von Apple in einer massiven Rally angesprungen, ehe sie Anfang September enorm unter Druck geriet und binnen zweier Wochen rund 25 % in die Tiefe rauschte. Von diesem Schock konnte sie sich zwar ausgehend von einem Tief bei 103,19 USD erholen. Dieser Anstieg reichte jedoch nicht nachhaltig über das 61,8 %-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung bei 124,69 USD. Damit ist diese Verkaufswelle weiterhin tonangebend.

In welcher Form sie den Wert kurzfristig dominiert, zeigte sich bereits Anfang Oktober, als die Aktie ohne große Gegenwehr unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie und in ein Aufwärtsgap zurücksetzte. In dieser Woche fiel der Wert auch unter den markanten früheren Aufwärtstrendkanal zurück und unterschritt gestern die Supportzone im Bereich von 112,00 USD.

Zunächst weiter im Korrekturmodus

Sollte sich der Abverkauf im heutigen Handel und nach Veröffentlichung der Zahlen heute Abend nach Börsenschluss fortsetzen, dürfte der Support bei 105,00 USD und darunter die 103,19 USD-Marke angelaufen werden. Dort könnte eine Erholung starten, die durchaus wieder bis 125,39 USD führen kann. Bricht Apple unter die Marke ein, so liegt die nächste Zielmarke bei rund 93,00 USD und die nächste Unterstützung bei 89,14 USD. Wird aufgrund massiver Verkäufe nach den Zahlen auch dieser Bereich unterschritten, sind Verluste bis zum früheren Rekordhoch bei 81,80 USD denkbar.

Auf der Oberseite wäre erst ein Anstieg über 120,00 USD wieder bullisch zu werten. In der Folge könnte die Aktie bis 124,69/ 125,39 USD steigen. Dreht der Wert dort nicht nach Süden ab, wäre darüber ein Kaufsignal aktiviert und mit einem Kurssprung an das frische Rekordhoch zu rechnen. Sollten die Zahlen besonders positiv aufgefasst und die 137,98 USD-Marke deutlich übersprungen werden, läge das nächste Ziel bei 148,00 USD.

