Apple – Ein starkes Jahr!



Wer hätte das zum Jahresanfang gedacht? Ausgerechnet Apple, die mit einer Gewinnwarnung ins Jahr 2019 geschlittert waren, sind am Ende ganz oben auf dem Dow Jones-Tableau zu finden. Damit haben sich die Kultpapiere aus Cupertino den Platz in unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr mehr als verdient. Doch bevor es losgeht, wünschen wir Ihnen natürlich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020!



Video ansehen