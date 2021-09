Apple: Einladung für den 14. September ist draußen – Feuer frei für neue Spekulationen

Der Termin steht fest und ab jetzt gehen die Spekulationen los: Was genau präsentiert Apple alles. Ein neues iPhone, eine neue Watch, neuer AirPods oder gar ein ganz neues Produkt? Der Aktie hilft die Einladung jedenfalls auf die Sprünge. In einem schwachen US-Markt erreicht der Kurs in den ersten Handelsstunden ein neue Allzeithoch.

Wird das neue iPhone überhaupt vorgestellt?

Corona hat alles verändert, auch bei Apple. Bislang hat der Technologieriese auf seiner Septemberveranstaltung immer das neue iPhone präsentiert. Nur im vergangenen Jahr nicht. Da wurde im September unter anderem eine neue Apple-Watch. Das Flaggschiff aus Cupertino gab es allerdings nicht zu bestaunen. Die neue Version des iPhones wurde erst im Oktober präsentiert und der Verkaufsstart war erst im 4. Quartal des Jahres, welches für Apple das erste des neuen Geschäftsjahres ist. Vielleicht ist Tim Cook dadurch auf den Geschmack gekommen und widmet dem iPhone einen eigenen Tag.

Neue Apple Watch

Von der smarten Uhr gibt es mittlerweile auch jedes Jahr eine neue Version. Es wird gemunkelt, dass die Apple-Watch ihr erste große Design-Veränderung seit der Einführung im Jahr 2015 bekommt. Da die Uhren zuletzt immer besser verkauft wurden, könnte es also durchaus sein, dass Apple beiden Produkten eine eigene Show widmet.

Da bekanntlich bei Apple im Vorfeld sehr wenig bis gar nichts durchsickert, werden Spannung und Spekulationen ab heute kräftig in die Höhe schießen.

Von Markus Weingran

Foto: pio3 / Shutterstock.com

