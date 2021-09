APPLE - EMA 50 als Sprungbrett?

Die Apple-Aktie markierte am 07. September 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 157,26 USD. Mit diesem Hoch erreichte die Aktie eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem September 2020 und Januar 2021. Diese Trendlinie liegt heute bei 157,66 USD.

In den letzten Tagen gab die Aktie nach. Dabei fiel sie gestern auf den EMA 50 bzw. auf einem kurzfristigen Aufwärtstrend seit 19. Juli 2021 auf. Dieser Unterstützungsbereich liegt bei 146,82 USD. Bei 145,09 USD lieg das alte Allzeithoch aus dem Januar 2021.

Jetzt einsteigen?

In einem sehr bullischen Szenario dreht die Apple-Aktie direkt wieder nach oben und kletterte zunächst an das Allzeithoch bei 157,66 USD. Bei einem stabilen Ausbruch über dieses Hoch könnte es zu einer weiteren Rally gen 207 USD kommen. Sollte die Aktie diesen bullischen Pfad nicht einschlagen und unter 145,09 USD abfallen, dann könnte es zu Abgaben in Richtung des Aufwärtstrend seit 21. September bei heute 133,60 USD kommen. Dieser Trend wird durch den leicht darunter verlaufenden EMA 200 verstärkt.

Zusätzlich lesenswert:

Apple-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)