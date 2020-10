Apple gibt keinen Ausblick und schüttet eine konstante Dividende aus

Der amerikanische Technologiekonzern Apple Inc. (ISIN: US0378331005, NASDAQ: AAPL) zahlt am 12. November 2020 eine Quartalsdividende von 0,205 US-Dollar aus (Record day ist der 9. November 2020), wie Apple am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street mitteilte.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,82 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 115,32 US-Dollar (Stand: 29. Oktober 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,71 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal bleibt die Dividende unverändert. Apple hatte im Sommer einen 4:1-Aktiensplit durchgeführt. Der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern erwirtschaftete im vierten Quartal 2020 einen Ertrag in Höhe von 12,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 13,69 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 64,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 64 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2020 betrug der Umsatz 274,52 Mrd. US-Dollar nach 260,17 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Apple gab keine Prognose für das aktuell laufende Quartal. Nachbörslich lag die Aktie über 4 Prozent im Minus. Die Apple-Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 57,08 Prozent im Plus (Stand: 29. Oktober 2020). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1.972,3 Mrd. US-Dollar. Redaktion MyDividends.de