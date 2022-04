Apple hat Netflix bei den Oscars diesmal nicht geschlagen

Apple hat bei der 94. Verleihung der Academy Awards den Preis für den besten Film gewonnen. Netflix zog den Kürzeren, obwohl es doppelt so viele Beiträge in der Kategorie hatte.

Eine Oscar-Trophäe ist wichtig, aber sie ist kein Faktor für Streaming-Dienste, die lieber eine Hit-Show als einen Hit-Film in den Händen halten.

Da alle bis auf einen der 10 Nominierten in der Kategorie weniger als 40 Mio. US-Dollar an US-Ticketverkäufen erzielt haben, könnte der wahre Verlierer hier die Multiplex-Industrie sein.

Wichtige Punkte

Die Oscar-Verleihung letzten Sonntagabend wird nicht nur wegen der Preisträger in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen der Frage, welches Filmstudio oder welcher Streaming-Dienst die größten Gewinner waren. Netflix (WKN:552484 -0,92 % ) hatte nicht nur einen - sondern gleich zwei - Beiträge unter den 10 Filmen, die bei der 94. Oscar-Verleihung um die Trophäe für den besten Film kämpften, aber The Power of The Dog und Don’t Look Up hatten das Nachsehen.

Der Gewinner in der letzten Kategorie war CODA, ein Coming-of-Age-Film über das einzige hörende Mitglied einer gehörlosen Familie. Er war seit letztem Sommer exklusiv auf Apples (WKN:865985 -0,40 % ) Premium-Streaming-Dienst Apple TV+ verfügbar. Die einfache Erklärung ist, dass Apple Netflix mit seinem einzigen Beitrag in dieser Kategorie geschlagen hat, aber das ist keine faire Einschätzung. Beide Plattformen waren gestern Abend Gewinner.

Und der Oscar geht an …

Bevor wir zu viel in das jährliche Fest der Filmindustrie hineininterpretieren, sollten wir darauf hinweisen, dass Netflix - und auch Apple - viel mehr auf Fernsehsendungen als auf Filme angewiesen sind, um ihre Zuschauer/innen zu binden. Ein Film ist ein einmaliges Ereignis. Ein Serienhit wird über einen längeren Zeitraum hinweg angesehen.

Glaubst du wirklich, dass Apple TV+ mit CODA mehr Abonnenten für seinen Dienst gewinnen wird als mit Ted Lasso? Kannst du einen einzigen Originalfilm von Netflix nennen, der einen größeren Einfluss auf den Erfolg der Plattform hatte als einige seiner Erfolgsserien wie Stranger Things, Bridgerton, Squid Game und Money Heist?

In der Fernsehwelt scheinen die Emmy-Auszeichnungen mehr Gewicht zu haben als die Oscars, aber selbst da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was den Kritikern gefällt, und dem, was das Publikum begehrt.

Wenn du viele oder sogar alle Filme, die in der Kategorie Bester Film nominiert sind, nicht gesehen hast, bist du nicht allein. Keiner der Filme unter dem Dutzend der umsatzstärksten inländischen Kinostarts des Jahres 2021 hat es in die Auswahl geschafft. Abgesehen von Dune hat keiner der anderen Filme die 40 Millionen US-Dollar an den heimischen Kinokassen erreicht.

Der künstlerische Charakter vieler der nominierten Filme und die einfache Verfügbarkeit von Streamingdiensten bedeuten, dass der einzige wirkliche Verlierer hier die Multiplex-Betreiber sind. Allerdings gibt es nicht viele Kinobetreiber, die sich über einen Mangel an Blockbustern unter den Oscar-nominierten Filmen beschweren. Sie hatten eine reiche Ernte an Superhelden- und Actionfilmen, die ein großes Publikum anzogen, auch wenn die Mitglieder der Motion Pictures Academy diese Filme außerhalb der Kategorien Spezialeffekte und Tonbearbeitung gemieden haben.

Netflix wird es gut gehen. The Power of the Dog wurde in der prestigeträchtigen Kategorie Regie nominiert. Aber selbst wenn Netflix-Filme leer ausgehen sollten - oder gar nicht erst nominiert werden -, wird das das Unternehmen nicht umstimmen. Ende Dezember zählte der weltweit führende Premium-Videodienst 221,8 Millionen zahlende Abonnenten, und bis zum Ende des ersten Quartals letzte Woche sollen es 224 Millionen sein.

Niemand ist in der Lage, Netflix als führenden Streamingdienst zu entthronen. In den letzten acht Jahren hat Netflix die Preise für seinen Standardtarif sechsmal erhöht - eine Steigerung von 94 % in dieser Zeit - und die Abonnenten zucken nicht zurück. Das Unternehmen muss nicht wissen, was 10.000 Filmkritiker gut finden, solange es über jahrelange Daten verfügt, die zeigen, was sein Mainstream-Publikum an einem bestimmten Abend sehen möchte.

Apple TV+ verdient die Krone dafür, dass es die Nase vorn hat, aber du wirst keinen Verlierer unter den führenden Streaming-Diensten finden, wenn Erfolg und Popularität immer wertvoller sind als die Frage, welche Indie-Kost in einem bestimmten Jahr am besten ankommt.

Der Artikel Apple hat Netflix bei den Oscars diesmal nicht geschlagen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 28.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple und Netflix. The Motley Fool empfiehlt folgende Optionen: Long März 2023 $120 Calls auf Apple und Short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool