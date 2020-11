APPLE - Hier wird kräftig gekauft

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 119,650 $ (NASDAQ)

Im Intradaychart zeigt sich die Apple-Aktie in einer neutralen Handelsspanne gefangen, die sich vielen seit Wochen in einem symmetrischen Dreieck verengt. Bin dieser Seitwärtsoszillation wird die massive Rally der Sommermonate korrigiert. Innerhalb des Dreiecks zeigen sich nun konstruktive Kursmuster, die Bewegung der vergangenen drei Wochen verläuft in einer bullischen Flagge, deren obere Begrenzung die Dreiecksoberkante ist. In diesen Minuten versucht die Aktie den Ausbruch aus diesen beiden Kursmustern nach oben.

Rallyschub könnte folgen

Kann die Aktie nach oben hin ausbrechen und auch die Widerstandszone bei 120,60 - 122,00 USD überwinden, wo auch die Novemberhochs gelegen sind, könnte weiterer Kaufdruck entstehen. Eine dynamische Rallybewegung in Richtung Allzeithoch und später mehr könnte starten.

Innerhalb des Dreiecks könnte hingegen bei einem bärischen Reversal eine weitere Abwärtswelle bis 111 - 113 USD folgen. Erst mit dem Bruch der Kreuzunterstützung droht unterhalb von 110 eine Abwärtswelle in Richtung 100 - 103 USD.

Apple

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)