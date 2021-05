APPLE - Kleiner Boden deutet sich an

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 127,310 $ (NASDAQ)

Die Apple-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 25. Januar 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,09 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er am 12. April auf den Aufwärtstrend seit September 2020 zurück. Dieser Trend liegt heute bei 122,85 USD.

Auf diesem Trend bewegt sich die Aktie seit einigen Tagen seitwärts und deutet einen Doppelboden an. Die Nackenlinie liegt bei 127,89 USD. Gestern näherte sich der Wert dieser Nackenlinie an.

Kaufwelle, wenn ...

Gelingt der Apple-Aktie ein Ausbruch über 127,89 USD, dann wäre ein Anstieg an den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 135,46 USD möglich. Ein größere Kaufsignal ergäbe sich erst ein Ausbruch über diesen Trend. Dann wäre ein Anstieg an das Allzeithoch und in den Bereich um 151,50-152,00 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend abfallen, dann würden Abgaben bis ca. 103,10 USD oder sogar ca. 88 USD drohen.

