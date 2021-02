Apple Long: 41 Prozent-Chance

Apple gab am 27. Januar 2021 die Finanzergebnisse für das am 26. Dezember 2020 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Quartalsgewinn werden 28,755 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, was eine Steigerung von 35 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Zahlen in den letzten Jahren sitzt der Technologieriese auf kolportierten 196 Milliarden an Cash Reserven und ist damit auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Dies könnte der Eintritt in den Multi-Billionen-Dollar-Automobilmarkt sein. Nachdem die Pläne für eine Produktion seitens Apple 2016 auf Eis gelegt wurden, ist eine Kooperation mit dem Autobauer Hyundai angedacht, wo beider Konzerne ihre Stärkten einbringen und in die Jagd auf Tesla eintreten können.

Zum Chart

Trotz der schon erreichten Unternehmensgröße glückt es Apple immer wieder, weiter zu wachsen. Die Resultate waren auch diesmal wieder recht erfreulich, lösten aber dennoch keine neue Begeisterung für das zuletzt sehr gut gelaufene Papier aus. Die Aktionäre sind aber gewillt, höhere Multiples zu akzeptieren. Das erwartete KGV 20/21 liegt in Folge dessen bei 35. Ab dem 2. September mündet der Kursverlauf in eine Konsolidierungsphase, die Ende November wieder in einen Aufwärtstrend übergeht. Dieser Trend ist noch intakt, der Kursverlauf nähert sich aber der unteren Grenze des Trendkanals. Beim Überschießen dieser Grenze sollten aber am Supportlevel von 124,23 US-Dollar wieder vermehrt Long-Positionen aufgebaut werden. Das Wachstumspotential ist gegeben und wird zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert. Im Lichte der zu erwartenden Stimulus-Pakete seitens der Regierungen rund um den Globus ist eine Orientierung auf fallende Kurse nicht ratsam.

Der ausgewählte Call (Basispreis 157 US-Dollar) mit der WKN HR4ZZU weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 43 % auf. Hier ist die Nervosität der Marktakteure wieder etwas angestiegen.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,63 // 145,83 US-Dollar Unterstützungen: 124,23 // 108,14 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 150,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN HR4ZZU) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 43 % und dem Ziel bei 150,00 US-Dollar (2,11 Euro beim Optionsschein) bis zum 31.03.2021 ist eine Rendite von rund 41 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 123,40 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,38 zu 1, wenn bei 123,40 US-Dollar (1,04 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: HR4ZZU Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,47 - 1,43 Euro Emittent: UniCredit Basispreis: 157 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. akt. Kurs Basiswert: 131,96 US-Dollar Laufzeit: 15.06.2022 Kursziel: 2,11 Euro Omega: 3,37 Kurschance: + 41 Prozent Quelle: UniCredit

Tradings Update: Microsoft

Die am 21. Dezember.2020 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KE1PUZ auf eine steigende Aktie von Microsoft zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 29. Januar 2021 zum Geldkurs von 1,78 Euro und lag mit 154 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 1,55 Euro nachziehen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.