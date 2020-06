APPLE - Rally erreicht Zielgebiet

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 349,720 $ (NASDAQ)

Anfang Juni brachen die Aktie von Apple über das bisherige Allzeithoch bei 327,85 USD aus und krönten damit die Rally der letzten Monate, die mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 233,47 USD Mitte März begonnen hatte. Nach dem Ausbruch über die alte Rekordmarke setzte sich der Anstieg zunächst bis 354,77 USD fort. Dort stoppt die Kaufwelle vorübergehend und es setzte eine Korrektur an die 327,85 USD-Marke ein. Kurz zuvor kamen die Bullen in den Wert zurück und trieben ihn in den letzten Tagen wieder an das neue Rekordhoch an.

"Unsichtbare" Hürden voraus

Mit der steilen Kaufwelle der letzten Wochen haben die Käufer eigentlich die Voraussetzungen für einen weiteren mittelfristigen Anstieg geschaffen. Allerdings liegen von 354,00 USD bis 367,00 USD etliche kurz- bis mittelfristige Kursziele im Markt, an denen der Aufwärtstrend der letzten Wochen jederzeit enden kann. Exemplarisch wurden nur zwei dieser Kursziele im Chart abgebildet. Um das starke Aufwärtsmomentum der letzten Tage also nicht aufzugeben, sollte die Aktie jetzt zügig weiter bis 367,00 USD ansteigen und damit diese Hürden überschreiten. Darüber könnten die Anteile von Apple weiter bis 385,00 USD steigen. Das nächste große Ziel läge dann bei bei 405,00 USD.

Sollte das neue Rekordhoch bei 356,65 USD in den nächsten Tagen dagegen nicht überschritten werden, wäre eine Korrektur bis 340,00 USD zu erwarten, ehe die Käufer dort den nächsten Ausbruchsversuch starten könnten. Ein Unterschreiten der Marke würde den Aufwärtstrend seit Mitte Mai dagegen unter Druck setzen. In diesem Fall käme es zunächst zu einem Rücklauf an das letzte Rekordhoch bei 327,85 USD. Darunter wäre ein erstes Verkaufssignal mit einem Ziel bei 304,18 USD aktiviert.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)