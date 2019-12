Apple startet seinen lange versprochenen Finanzierungsplan für iPhones

Bei Apples Konferenz im Oktober verkündete CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an einer Möglichkeit arbeite, iPhone-Käufe via Apple Card zu finanzieren, jener Kreditkarte, die Apple Anfang dieses Jahres eingeführt hat. Der Technologieriese aus Cupertino hat nun den versprochenen Finanzierungsplan gestartet und bietet eine Finanzierung von 0 % über einen Zeitraum von 24 Monaten an.

Hier alles, was Anleger dazu wissen müssen.

Verschlankter Einkaufsprozess

Der neue Finanzierungsplan kann vollständig in der Wallet-App verwaltet werden, wo die Verbraucher ihre monatlichen Zahlungen und den noch offenen Restbetrag sehen können. Der Finanzierungsbetrag wird einfach gleichmäßig auf 24 Monatszahlungen verteilt, wobei jede Rate in die normale Mindestzahlung für andere Apple-Card-Ausgaben einbezogen wird. Apple will den Kaufprozess des iPhone so weit wie möglich vereinfachen.

„Wir wollen es einfacher und einfacher für die Menschen machen, diese Art von monatlichen Finanzierungen zu bekommen“, sagte Cook. „Das ist ein Teil dessen, was wir bereits früher mit der Apple Card angekündigt haben. Wir sind uns bewusst, dass es viele Benutzer gibt, die eine Art wiederkehrende Zahlung wie diese und den Erhalt neuer Produkte auf einer Art Standardbasis wünschen. Wir sind entschlossen, dies einfacher zu machen, als es vielleicht noch heute der Fall ist.“

Käufer erhalten das zugehörige Daily-Cash-Bargeld im Voraus zurück. Apple hat auch eine Weihnachtsaktion gestartet, die bis Ende des Jahres ein großzügiges Tagesgeld von 6 % für alle Apple-Einkäufe bietet. Apple hat in den vergangenen Monaten Händler hinzugefügt.

