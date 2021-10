Apple stellt neue MacBooks mit hauseigenen Chips vor

San Francisco (Reuters) - Apple bringt zwei neue MacBook-Pro-Modelle mit neuen hauseigenen Halbleitern auf den Markt.

Die Chips M1 Pro und M1 Max seien leistungsfähiger als frühere Apple-Halbleiter, teilte der kalifornische Konzern am Montag mit. Dabei verbrauchten sie weniger Energie als die Produkte von Rivalen wie Intel oder AMD. Bisher waren in den leistungsstärksten Apple-Laptops Intel-Chips eingebaut, während die ersten selbst entwickelten M1-Halbleiter schon in einigen anderen Apple-Geräten zum Einsatz kamen. Im September hatte Apple bereits unter anderem neue iPhones vorgestellt. Zuletzt gab es Berichte, dass der Konzern wegen der weltweiten Chip-Lieferengpässe Millionen Smartphones nicht produzieren könne.

Die nun in Aussicht gestellten neuen MacBook-Pro-Modelle soll es mit 14 und 16-Inch-Monitoren zu Basispreisen von knapp 2000 und 2500 Dollar geben, wie Apple weiter mitteilte. Apple stellte am Montag zudem neue AirPod-Kopfhörer vor, die wasser- sowie schweißresistent und damit besonders für Sport geeignet sein sollen. Zubehör-Artikel wie die AirPods sind in der Vergangenheit oft Verkaufsschlager im Weihnachtsgeschäft gewesen. Die entsprechende Apple-Konzernsparte wächst besonders schnell.

Apple-Aktien notierten 0,9 Prozent fester.