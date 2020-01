Apple – Umsätze in Fernost treiben Aktie auf Rekordhoch

Ein überraschend starkes Chinageschäft hat dem Apple-Konzern im ohnehin steilen Aufwärtstrend auf neue Rekordstände verholfen. Das Unternehmen wird nun mit 1,3 Billionen Dollar bewertet. Das Papier scheint keine Grenzen zu kennen, jüngst gelang es sogar eine Kurslücke auf der Oberseite zu reißen.

Und die Erfolgsstory könnte noch eine ganze Weile lang weitergehen, ein überaus zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft und nun die guten Verkaufszahlen aus China sind wahre Kurstreiber. Seit Beginn dieses Jahres konnte der Wert der Aktie um weitere 4,8 Prozent zulegen und sich dynamisch über die Hürde von 300,00 US-Dollar hinwegsetzen. Dabei wird es immer schwieriger, die nächsten Kursziele abzuleiten. Für Abhilfe könnte hierbei aber die technische Analysemethode sorgen, nach derer noch einige Prozent Kurspotenzial bis zu den nächsten großen Widerständen ableitbar sind. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun merklich enger abgesichert werden!

Ein Rekord jagt das Andere

Um sich einigermaßen ein Bild von den möglichen Zielen in der Apple-Aktie machen zu können, kann hierzu beispielsweise auf die Fibonacci-Extension-Retracement-Reihen zurückgegriffen werden. Der letzte große Widerstand lag bei 289,93 US-Dollar und bestand aus dem 161,8 % Fibo-Retracement. Aktuell steuert die Apple-Aktie auf das 200 % Fibo zu, dass bei 324,94 US-Dollar liegt und als nächstes mögliches Ziel in dem Wertpapier zu betrachten ist. Allerdings sei auch darauf hingewiesen, dass in einem derart überkauften Zustand häufig dynamische Rücksetzer einsetzen. Mögliche Auffangstationen befinden sich um 300,00 US-Dollar, darunter am besagten Fibonacci-Retracement um 289,93 US-Dollar und schlussendlich im Bereich von 268,25 US-Dollar . Häufig werden kurzfristige Dipps auf der Unterseite in einer derart starken Aktie aber rasch wieder aufgefangen.

Widerstände: 310,43; 315,14; 317,66; 320,59; 324,94; 328,13 US-Dollar

Unterstützungen: 307,23; 300,00; 293,79; 289,93; 285,22; 279,13 US-Dollar

Apple in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.12.2018 – 09.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Apple in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 – 09.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Apple HX83F1 5,85 260,00 3,76 16.12.2020 Apple HZ2GE5 3,61 300,00 4,73 16.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2019; 12:06 Uhr

Put Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Apple HX83FC 0,85 200,00 -3,72 15.12.2021 Apple HZ4VK1 0,61 200,00 -4,43 16.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2019; 12:09 Uhr

