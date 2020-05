APPLE - Wer will sie bremsen?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 305,285 $ (NASDAQ)

Im Rahmen des Gesamtmarktcrashes im ersten Quartal waren auch die Aktien von Apple massiv unter Druck geraten und ausgehend von einer neuen Rekordmarke bei 327,85 USD unter das frühere Allzeithoch bei 233,47 USD eingebrochen. Allerdings konnte die Marke Ende März umgehend wieder zurückerobert werden und damit eine ebenso dynamische Erholung gestartet werden, die bislang anhält. Sie führte zunächst in einer zweigeteilten Aufwärtsbewegung bis 288,19 USD, der 100 %-Projektion der ersten Kaufwelle (blaue Projektion im Chart), ehe dort eine leichte Korrektur einsetzte. Sie traf im Bereich von 265,00 USD wieder auf Käufer und wurde in den letzten Tagen in Form eines weiteren Anstiegs über 288,19 USD und an den Widerstand bei 304,18 USD fortgesetzt. Diese Marke und die 138,2 %-Projektion der ersten Kaufwelle bei 305,36 USD werden aktuell angegriffen.

Apple- Kurzfristig entscheidendes Kursniveau erreicht

Die gewaltige Aufholjagd der letzten Tage hat den Abwärtstrend von Februar und März längst überwunden. Im Prinzip nehmen die Bullen bereits wieder Kurs auf das Allzeithoch. Wäre da nicht die jetzt erreichte Widerstandszone. Man erinnere sich; Die 100 %-Projektion der ersten Aufwärtsbewegung hatte die Bullen Anfang April bei 286,43 USD auch schon eingebremst.

Noch ist die Gefahr weiterer Rückschläge nicht ganz gebannt, doch könnte der Wert jetzt bei einem Verbleib über der Unterstützung bei 293,00 USD zu einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürden im Bereich von 304,18 USD ansetzen. Darüber dürfte die Rally das Abwärtsgap von Ende Februar schließen und letztlich zu einem Anstieg bis 317,00 USD führen. Das dortige 161,8 % Fibonacci-Projektionsziel wäre die letzte Zone im Chart, an der die Bären zuschlagen und einen Anstieg an das Rekordhoch bei 327,85 USD verhindern könnten. Über dem Allzeithoch könnten die Aktien von Apple kurzzeitig sogar bis 335,00 USD steigen.

Abgaben unter die 304,18 USD-Marke würden den Ausbruch dagegen zunächst nur zeitlich in die Länge ziehen und dürften schon bei 293,00 USD wieder auf Käufer treffen. Wird die Marke dagegen nachhaltig unterschritten, wäre auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und ein erstes bearishes Signal generiert. In diesem Fall dürfte der Wert in den kommenden Tagen bis an die Unterstützung bei 286,00 USD und darunter bereits bis 265,43 USD einbrechen.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)