Apple will tatsächlich Space-Internet vorantreiben

Es ist mittlerweile über zweieinhalb Jahre her, dass Investoren von Apples Space-Ambitionen gehört haben. Im Jahr 2017 hatte das Unternehmen zwei hochrangige Führungskräfte von Alphabet abgeworben, John Fenwick und Michael Trela, die sich bei Google auf Satelliten- und Raumfahrtprojekte spezialisiert hatten. Die einzig logische Erklärung dafür war, dass Apple Space-Internet in Betracht zog - also die Bereitstellung von Daten durch eine Konstellation von geosynchronen Satelliten -, um mit den Netzwerken zu konkurrieren, die SpaceX, Facebook und Amazon.com derzeit aufbauen.

Es gibt triftige Gründe für Apple, ins Weltrauminternet einzusteigen und Abo-Gelder aus Datenplänen zu generieren, die sich auf rund 750 USD pro Jahr belaufen könnten (so jedenfalls die Schätzungen von SpaceX für die eigenen Pläne). Schauen wir doch mal, was aus Apples Ambitionen in den vergangenen Jahren geworden ist.

Blick zu den Sternen

Laut Bloomberg hat Apple sein Team von Weltrauminternetingenieuren auf rund ein Dutzend Mitarbeiter aus der Luft- und Raumfahrtindustrie aufgestockt. Die Gruppe, die von Fenwick und Trela geleitet wird, hofft, das Projekt innerhalb der nächsten fünf Jahre zu starten, obwohl sich dieser Zeitrahmen aufgrund des experimentellen Charakters immer wieder ändern könnte. Zu den weiteren Mitarbeitern gehören erfahrene Leute aus der Branche, die viel Erfahrung mit Wireless-Technologien, Content Delivery Networks (CDNs) und Kommunikationssatelliten haben.

Werbung Knock-Outs zur Apple Aktie Kurserwartung Apple-Aktie wird steigen Apple-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Apple könnte die Idee locker einfach verwerfen, auch wenn CEO Tim Cook laut Bericht daran interessiert ist, am Ball zu bleiben. Neben der Bereitstellung von Daten von den Sternen könnte Apple die Satelliten möglicherweise auch für andere Zwecke nutzen, beispielsweise für die Verbesserung der Genauigkeit von Standortdaten, die für Kartierungen und andere Funktionen verwendet werden.

Das Apple-Netzwerk

Steve Jobs träumte bekanntlich davon, einen Mobilfunkanbieter zu schaffen, noch lange bevor Apple das erste iPhone im Netzwerk von AT&T auf den Markt brachte. Jobs hatte die Idee, unlizensierte Funkfrequenzen zu nutzen, in denen derzeit Wi-Fi betrieben wird, um ein Netzwerk mit weniger Regulierungsaufwand zu schaffen, aber die Idee scheiterte aus verschiedenen Gründen.

Damals wäre es viel zu riskant gewesen, zig Milliarden Dollar für die Schaffung eines WLAN-Netzwerks auszugeben, aber dank Apples rund 900 Millionen iPhones auf der ganzen Welt hat der Technikgigant viel mehr Einblick in die Risiken und Vorteile dieses Teils der Wertschöpfungskette.

Wenn man Mobilfunkanbieter aus der Kette herausnimmt, könnte die Loyalität gegenüber dem iPhone weiter wachsen und gleichzeitig einen besseren Schutz der Nutzerdaten gewährleisten. US-Mobilfunkanbieter verkaufen seit Jahren Standortdaten, eine fragwürdige Praxis, die erst dieses Jahr Beachtung fand. Apple untergräbt die Mobilfunkanbieter bereits jetzt, indem es Angebote erweitert, die die Anbieter in der Regel nutzen, um ihre Kunden zu halten. Facebook hat kürzlich zugegeben, dass man immer noch die Standorte der Benutzer trackt, selbst wenn diese die Standortdaten abgeschaltet haben, was oft teilweise durch die Triangulation von Funksignalen wie WiFi- oder Mobilfunkmastenverbindungen erreicht wird.

Der Bau und Start einer Konstellation von Internetsatelliten im Weltraum wäre unglaublich teuer und würde Jahre dauern, aber Apple ist eines der wenigen Unternehmen, die über die finanziellen Mittel und eine langfristige Vision verfügen, um dies zu schaffen. Es wäre auch die perfekte Ergänzung zu Apples wachsendem Portfolio an Abonnementdiensten. Nicht jeder braucht Cloud Storage oder Smartphone-Games, aber alle iPhones brauchen eine Datenverbindung - und die muss von irgendwo herkommen.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren!

Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Apple und Facebook. Evan Niu besitzt Aktien von Amazon, Apple und Facebook. Dieser Artikel erschien am 21.12.19 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images