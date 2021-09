APPLIED MATERIALS - Aktie konsolidiert auf hohem Niveau

Die Aktie von Applied Materials befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde mehrfach beschleunigt. Am 05. April markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 146,00 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Diese lässt sich aktuell am ehesten in einem symmetrischen Dreieck eingrenzen. Am 16. September notierte der Wert zuletzt an der oberen Begrenzung dieser Formation. Zuletzt fiel er wieder etwas zurück. Die Dreiecksbegrenzungen liegen heute bei 144,93 USD und bei 128,87 USD.

Bald eine dynamische Bewegung?

Solange sich die Aktie innerhalb des Dreiecks aufhält, ist das Chartbild der Aktie von Applied Materials neutral. Erst mit einem Ausbruch aus diesem Dreieck ergibt sich ein Signal für eine neue Trendbewegung.

Gelingt ein Ausbruch nach oben, dann wäre eine Rally in Richtung 180 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, dann könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 105,50-104,00 USD kommen. Eine bestimmte Ausbruchsrichtung lässt sich aktuell nicht bevorzugen. Allerdings deutet sich bereits jetzt an, dass die Bewegung sehr dynamisch verlaufen dürfte.

Fazit: Aktuell ist die Aktie nur ein Kandidat für die Watchlist und nicht für einen direkten Trade. Das kann sich aber aktuell beinahe täglich ändern.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)