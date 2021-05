APPLIED MATERIALS - Schwache Vorstellung

Die Aktie von Applied Materials befindet sich in einer langfristigen Rally. Seit dem Tief bei 36,64 USD aus dem März 2020 startete die Aktie zu einer besonders steilen Rally. Diese wurde im Oktober 2020 noch einmal stark beschleunigt und führte am 05. April 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 146,00 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Dabei fiel sie am 04. Mai 2021 auf ein Tief bei 125,32 EUR. Nach diesem Tief deutet sich ein Rallyvesuch an. Dieser wurde gestern aber komplett abverkauft. Die Aktie fiel gestern auf ein neues Tief innerhalb der kurzfristigen Abwärtsbewegung, schloss aber noch über dem Unterstützungsbereich um 124,50 bis 124,10 USD. Heute Morgen wird die Aktie deutlich im Minus getaxt, von der Citi bei 121,42 USD. Damit deutet sich eine Eröffnung unter dem wichtigen Unterstützungsbereich an.

Verkaufssignal droht

Das Chartbild der Applied Materials könnte sich deutlich eintrüben. Ein stabiler Rückfall unter 124,10 USD wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung bis zumindest 105,50 USD hindeuten würde. Eine Rückkehr über 124,50 USD würde das Chartbild ein wenig aufhellen. Aber erst ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell 133,43 USD würde zu einem neuen Kaufsignal führen. In diesem Fall wäre ein Anstieg gen 146,00 USD möglich.

Zusätzlich lesenswert:

JENOPTIK - Es sollte nicht sein

NOVAVAX - Crash geht weiter

FUELCELL ENERGY - Wo endet der Sturzflug?

Punktgenaue Trading-Fahrpläne für DAX und Co. - gibts im Trading-Service Elliott Wellen DAX Trader von André Tiedje. Jetzt abonnieren!

Applied Materials Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)