APPLIED MATERIALS - Zahlen und Ausblick enttäuschen

Applied Materials gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt klar negativ aus. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 158,74 USD wird die Aktie aktuell bei 150,42 USD getaxt.

Die Zahlen lesen sich auch nicht gut. Der Gewinn je Aktie liegt bei 1,94 USD und damit 1 Cent unter den Schätzungen. Der Umsatz liegt bei 6,12 Mrd. USD und damit 0,22 Mrd. unter den Erwartungen. Für das vierte Quartal prognostiziert der Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,78-1,92 USD. Die Erwartung lag hier bei 1,98 USD. Der Umsatz soll allerdings in einer Spanne zwischen 12,165 und 12,300 Mrd. USD Dollar liegen. Die Erwartungen lagen hier bei 11,15 Mrd. USD.

Die Aktie bewegte sich in diesem Jahr mehrere Monate in einem symmetrischen Dreieck auf hohem Niveau seitwärts. Am 04. November erfolgte der Ausbruch nach oben. Am Dienstag markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 159,00 USD. In den letzten beiden Tagen behauptet er sich auf diesem Niveau. Der aktuelle Rückfall führt die Aktie auf eine kleine Unterstützung bei 150,27 USD. Weitere wichtige Marken liegen bei 146,00 USD und 144,55 USD.

Noch immer Chancen für die Bullen

Mit dem Ausbruch vom 04. November entstand ein mittelfristiges Kaufsignal, das auf eine Rally gen 184,32 USD hindeutet. Die aktuellen Zahlen und die Reaktion darauf passen nicht dazu. Aber noch sind die Bullen nicht geschlagen. Sie haben noch mehrere wichtige Unterstützungen in der Hinterhand. Erst wenn die Aktie stabil unter 141,56 USD abfallen sollte, würden die Bullen vermutlich aufgeben. In diesem Fall wäre mit einer Abwärtsbewegung gen 126,75 USD zu rechnen. Die Gefahr, dass die Aktie diese Unterstützung reißen könnte, ist durch die Zahlen deutlich gestiegen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)